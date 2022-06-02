Filmleri aratmayan dolandırıcı sevgililer tutuklandı Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan ve kendilerini danışman, borsacı, doktor, avukat, savcı ve subay olarak tanıtan sevgililer tutuklandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanan ve kendilerini danışman, borsacı, doktor, avukat, savcı ve subay olarak tanıtan sevgililer tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı Ceylan A. ve Fatih A. ile birlikte çalıştıkları Mehmet K., Soner T. ve Yunus A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Aslı Ceylan A.’nın , FETÖ soruşturmasını çerçevesinde yargılanan kişileri, kendisini Ankara’da üst düzey kamu kurumunda danışman olarak tanıtarak ağına düşürdüğü ve tahliye ya da beraat vaadiyle paralarını aldıkları belirlendi.

Şüpheli Fatih A.’nın ise kendisini Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı’nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını söyleyerek, ağlarına düşürdükleri kişilerin güvenini kazandığı belirtildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş adamları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı Ceylan A.’nın bu kişilere Ankara’da üst düzey kamu kurumunda finans sorumlusu olduğunu söyleyerek güven sağladığı saptandı. Zanlı kadının, borsada değerlendireceğini söyleyerek mağdurlardan yüklü meblağlarda para aldığı ve battığını iddia ederek dolandırdığı öğrenildi. Aslı Ceylan A.’nın 10 bin dolardan aşağı parayı da kabul etmediği yüksek miktarda parlar istediği öne sürüldü. Lise mezunu olan Aslı Ceylan A.’nın tanıştığı kişilere Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğunu söylediği, hukuk eğitimini ise İngiltere'de yaptığını söylediği öğrenildi.

Aslı Ceylan A.’nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği, daha önce diksiyon eğitimi aldığı ve mağdurları giyimi ile etkilediği öne sürüldü. Şüphelilerin, bu yöntemle 30’dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri ve ortadan kayboldukları kaydedildi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, 27 Mayıs şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun ardından Aslı Ceylan A.’nın önceki yıllarda İzmir’de tanıştığı iş insanı Abdulkadir D.’yi zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Aslı Ceylan A.’nın kendisini doktor olarak tanıttığı Abdulkadir D. ile sevgili olduğu, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için plan yaptığı öne sürüldü. Aslı Ceylan A. evine yerleştiği Abdulkadir D.’nin hizmetçilerini gönderdiği, düzenli olarak kullandığı ilaçların dozunu ı artırdığı iddia edildi. Fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan Abdulkadir D.’nin komaya girdiği, hastanede tedavi olduktan sonra hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Aslı Ceylan A.’nın tutuksuz yargılandığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aslı Ceylan A. ile Fatih A.’nın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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