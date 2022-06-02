İnternet gazetecilerinden Basın Yasası teklifine tam destek

Çukurova İnternet Gazetecileri Derneği (ÇİGDER) Yönetim Kurulu, AK Parti ve MHP Milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifine tam destek verdiklerini açıkladı.

Kamuoyunda, ‘Basın, Sosyal Medya ve İnternet Haberciliğine İlişkin Yasa Teklifi’ olarak tanımlanan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ ile ilgili olarak ÇİGDER üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ÇİGDER Başkanı Azmi Ertan tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Cumhur ittifakı milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan "Basın Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" kanun teklifi yasalaştığı takdirde, internet ortamında habercilik yapanlar basın çatısı altında meşru şekilde bir araya geleceklerdir. İnternet gazetecileri bu yasa ile belirsizlikten kurtularak görev tanımına kavuşacaktır. Yasanın öngördüğü kural ve ilkelere uyum sağlayan meslek mensuplarımızın basın kartı ve resmi ilan haklarını elde etmeleri hususu da ayrıca memnuniyet vericidir. Kanun teklifi yapıcı düzenlemeler içermektedir. Kanun teklifinin bir kısım odaklar tarafından dile getirilen, “basına yönelik bir sindirme politikası içerdiği” kanaatinde değiliz. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde illerinde teşkilatlı olan ÇİGDER mensupları olarak, TBMM’nde görüşülecek olan kanun teklifine tam destek veriyoruz.”

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