Suriye kaynaklı toz taşınımı Doğu Akdeniz'de günlük yaşamı olumsuz etkiledi



Efendi ERKAYIRANİbrahim EMÜLİzzet NAZLIAli KADIHATAYOSMANİYE/ ADANA, (DHA)HATAY, Osmaniye ve Adana'da etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinden itibaren Suriye'den gelen toz taşınımı başta Hatay´ın kent merkezi ve ilçeleri olmak üzere, Osmaniye´nin Kadirli ilçesinde, Adana´nın da Kozan ve Saimbeyli ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nden yapılan açıklamaya göre toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu´da etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Efendi ERKAYIRAN-İbrahim EMÜL-İzzet NAZLI-Ali KADI

2022-06-02 19:55:45



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