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Barda konsomatrisle konuşurken silahlı saldırıya uğradı

DHA

Barda konsomatrisle konuşurken silahlı saldırıya uğradı


Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde, barda konsomatrisle sohbet eden Cumali G., oturduğu masada tabancayla vuruldu. Bu anlar, kameraya yansırken, Cumali G. hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki barda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin yanına yaklaşarak tabancayla peş peşe ateş etti. Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumali G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganı belirleyip, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Nuri PİR
2022-06-03 10:00:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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