Sanayinin Devler Liginde AOSB’den 15 firma AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü: "Gurur vesilemiz olan firmalarımızı tebrik ediyorum"

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) her yıl açıkladığı "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2021 listesinde Adana Organize Sanayi Bölgesi’nden (AOSB) 15 firma yer aldı.

Türk sanayisinin devler ligi olarak adlandırılan listede yer alan ve Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü olarak ülke ekonomisine değer katan AOSB’de faaliyet gösteren firmalar bölgenin gurur vesilesi oldu.

İSO tarafından firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2021 listesinde; Kastamonu Entegre 48’inci, Şenpiliç Gıda 71’inci, Sarten Ambalaj 84’üncü, Oyak Çimento 91’inci, Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj 171’inci, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 211’inci, Akutsan Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt 212’nci, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi 264’üncü, Güney Çelik Hasır ve Demir Mamülleri 298’inci, ADM Besin ve Tarım 322’nci, Ofis Yem Gıda Sanayi 326’ncı, Hektaş Ticaret T.A.Ş 341’inci, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri 366’ncı, Omnia Nişasta Sanayi 427’nci, Atlas Denim Tekstil Sanayi 473’üncü sırada yer aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Ülkemiz ekonomisine üretimleriyle güç katan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Yüzde 100 dolulukta bulunan bölgemizde yeni genişleme alanlarının devreye girmesiyle birlikte bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Çünkü, Adana sanayisi ilk 500’de daha fazla sayıda yer alacak kapasiteye sahiptir. Ülkesini seven ve bu sevgiyle her koşulda üretimini sürdüren sanayiciler olarak hedefimiz daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracattır” dedi.

