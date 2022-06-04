Şafak baskınında gözaltınan alınan 46 şüpheliden 26'sı serbest kaldı

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Adana’da çeşitli asayiş suçlarından aranırken yakalanan 26 şüpheli, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 46 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde 46 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, gümrük kaçağı 255 cep telefonu, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerden 21’i sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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