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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

İHA

6 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

Adana’da 6 kişini cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada 6 kişinin cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli Kerem Y.’nin (36) 4 iş yeri, bir otomobil ve yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldığını tespit etti. Bir çiğ köfteciye giren Kerem Y.’nin, su aldıktan sonra ödeme yapmak için geldiği kasada duran cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheli Kerem Y.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis, saklandığı adrese operasyon düzenledi. Kerem Y. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise çaldığı cep telefonlarına rastlanılmadı. Emniyete götürülen Kerem Y., çaldığı cep telefonlarını sattığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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