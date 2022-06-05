“Geziyorum, görüyorum, öğreniyorum” projesiyle köy çocukları öğreniyor

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Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan “geziyorum, görüyorum, öğreniyorum” projesiyle köy çocukları hiç gitmedikleri yerlere götürülerek hem geziyor hem de öğreniyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla köy okullarındaki öğrencilerin gezerek ve görerek öğrenmeleri, polislerle güzel vakit geçirerek yeni yerler keşfetmeleri amacıyla ‘Geziyorum, Görüyorum, Öğreniyorum’ projesi başlattı. Ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü’nün tahsis ettiği otobüs ile kentteki çeşitli ortaokullardan aldığı 250 öğrenciyi, Mersin’in Tarsus ilçesine götürdü. Tarsus Belediyesi’nden gelen rehber, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrencileri bilgilendirdi. Geziden dolayı mutlu olduklarını belirten çocuklar, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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