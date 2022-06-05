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Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor Anavarza Kazısı Başkanı Fatih Gülşen: “Zeus tapınağının izleri Anavarza'da tespit edildi”

İHA

Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor Anavarza Kazısı Başkanı Fatih Gülşen: “Zeus tapınağının izleri Anavarza'da tespit edildi”

Anavarza Antik Kent Kazı Başkanı Dr. Fatih Gülşen, Zeus tapınağının izlerinin Anavarza’da bulunduğunu söyledi.
Adana’nın Kozan ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri programında Anavarza Antik Kentinde üniversitelerin seramik bölümü akademisyenleri Seramik Çalıştayı gerçekleştirdi. Anavarza Antik Kentinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, Kozan Halk Eğitim Merkezi ev sahipliğinde Seramik Sanatçısı Nermin Elmalı öncülüğünde yapıldı. Malatya İnönü, Osmaniye Korkut Ata, Çankırı Karatekin, Ankara Hacı Bayram Veli, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, zafer takı önünde, özel is yapmayan odun kullanarak seramik fırınında eserlerini pişirirken sanatçılar antik çağ izlerini sanatlarına taşıdı.
Nermin Elmalı, halk eğitim merkezi öncülüğünde bir ilke imza attıklarını belirterek “Anavarza Antik Kenti Türkiye'nin en büyük antik kentlerinden biri ve şu anda toprak altında olan bir tarihe dikkat çekmek istedim. Arkadaşlarımdan rica ettim hiçbiri kırmadı severek geldiler. Öğrenciler ile birlikte akademisyenlerimiz antik kent çağ izlerini sanatlarına taşıdı” diye konuştu.
“Anadolu'da bilinen dört amfi tiyatrodan bir tanesi Anavarza’dadır”
Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Anavarza Antik Kenti Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fikret Fatih Gülşen, UNESCO dünya kalıcı kültür miras listesine 1 yıl içinde Anavarza Antik Kentin alınması için çalışmalarda sona gelindiğini aktardı. "Anavarza Anadolumuzun sadece geçmişi değil, aynı zamanda da geleceğidir" diyen Gülşen, “Antik dönemde ekonomisiyle, ticaretiyle, siyasi gücüyle çok çok önemli bir metropol ve daha sonra da zaten başkentlik statüsü almasıyla önemini perçinlemiştir. Bir kere sütunlu caddesi çok çok önemlidir. Çünkü 34 metre genişlikte ve iki bin yedi yüz metre uzunluktaki bu antik cadde Anadolu'nun bilinen en büyük antik caddesidir. Aynı zamanda zafer takı çok özgün bir plana sahiptir. Tiyatro çok önemlidir. Anadolu'da bilinen dört amfi tiyatrodan bir tanesi buradadır. Mimarisi Anadolu'da yegane öneme sahip bir yapıdır. Bununla birlikte botanik biliminin kurucusu Dioskorides, gibi çok çok önemli antik dünyada eczacılığın babası olarak kabul edilen bir şahsiyeti de Anavarza’dadır” ifadelerini kullandı.

“Tapınağın kazılmasıyla birlikte Anavarza’nın önemi bir kez daha artacaktır"
Bunların yanı sıra Zeus'un tüm dünyada dağ tanrısı niteliğinde ve giysili betimlenmiş tek örneği olduğunu kaydeden Gülşen, “Tüm dünyada, İtalya'da, İsrail'deki çıkan birçok yazıtta Anavarza Antik Kenti'nde bulunan Zeus Obius kültürü hakkında bilgiler ediniyoruz ve geçtiğimiz yıllarda bu önemli şahsiyetin de yine yapısını ve tapınağını tespit ettik. Önümüzdeki kazı programlarında bu tapınağın da kazılmasıyla birlikte Anavarza’nın önemi bir kez daha artacaktır. Göbeklitepe bir kere erken tarihiyle ve birçok özelliğiyle çok çok önemli bir merkez. Efes yine Ege sahillerinde, Ege'de çok büyük, çok önemli antik kenttir” diye konuştu.
Anavarza, Kilikya ve bulunduğu coğrafyada yine tüm Anadolu içerisinde birçok farklı özelliği ile çok çok önemli bir antik kent olduğunun altını çizen Gülşen “Her şeyiyle bulundurduğu nüfusu ile yüz ölçüde tüm coğrafyaya hakim oluşu ile ve hatta ve hatta bir lejyoner kent oluşu ile bir roma ordugah merkezi olarak da çok çok önemli bir yerdir. Kazı çalışmalarına yeni başladık. Şu an itibariyle özellikle ve özellikle zafer takıda, sütunlu cadde de, Kilise de ve hamam bölgesinde yoğunlaşmış durumdayız. Geçmiş yıllarda bu alanlarda çok önemli yazıtlar ve heykeller tespit etmiştik. Onların devamı niteliğinde. Hem mimarinin devamı açığa çıkartılması da hem de yeni buluntuların elde edilebilmesi amacıyla bu alanda da çalışmalara devam edilecek" dedi.

"UNESCO Miras Listesi için Anavarza’da geri sayım başladı"
2014 yılında Anavarza Antik Kentin geçici miras listesine alındığına dikkat çeken Gülşen şöyle devam etti:
"Bugün itibari ile genel müdür yardımcımız Yahya Coşkun'un başkanlığında bizlerin, valiliğin emekleri ile Anavarza’nın dünya kültür dahili listesine alınabilmesi için alan yönetim çalışmaları yapılıyor. Son çalışmalar yürütülmekte inşallah 1 yıl içinde çalışmalar tamamlanmış olacak ve kendimiz UNESCO daimi listeye girmiş olacak."
Çalıştay’a Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Anavarza Antik Kent Kazı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Fikret Fatih Gülşen, üniversitelerden akademisyenler, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı ve çok sayıda seramik sanatçısı katıldı.

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