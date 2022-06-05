İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı

DHA

İnternet kablolarını çalan hırsızlar, mahalleli tepki gösterince kaçtı


ADANA, (DHA)ADANA´da çaldıkları internet kablolarını sokakta taşıyan 2 şüpheli, mahallelinin bağırmasıyla kaçtı. Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi, bir iletişim firmasına ait internet kablolarını kestikten sonra sararak toplamaya başladı. Hırsızların seslerine uyanan bir kişi, "Ne yapıyorsunuz?" diye bağırarak sokağa çıkınca, şüpheliler kaçmaya başladı. Otomobiline binen mahalleli, şüphelilerin peşinden gitti. Şüpheliler çaldıkları kabloyu yere bırakarak, motosikletle kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)
2022-06-05 15:10:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak paraları aldı
YEREL HABERLER Kar maskeli soyguncu, bıçak ve silahla korkutarak ...
Adana’da akaryakıt istasyonunda gasp Adana’da maskeli bir kişi akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları bıçak ve tabancayla korkutarak gasp edip kaçtı
YEREL HABERLER Adana’da akaryakıt istasyonunda gasp Adana’da maskeli ...
Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor Anavarza Kazısı Başkanı Fatih Gülşen: “Zeus tapınağının izleri Anavarza'da tespit edildi”
YEREL HABERLER Anavarza kapılarını dünyaya aralıyor Anavarza Kazısı ...
Gölden araba lastiği, plastik ve cam çıktı
YEREL HABERLER Gölden araba lastiği, plastik ve cam çıktı
Miniklerin mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Miniklerin mezuniyet töreni
İnternet kablosunu çalan şüphelileri arabayla kovaladı Olay anı saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER İnternet kablosunu çalan şüphelileri arabayla ...
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü´nde temizlik
YEREL HABERLER Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü´nde temizlik
6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı
YEREL HABERLER 6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit ...
Yoldaki köpeği ezen sürücü kaçtı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Yoldaki köpeği ezen sürücü kaçtı, o anlar kamerada
Cipiyle yolda yatan ‘Prenses’i böyle ezdi Adana’da bir sürücü yolda yatan köpeği ezip yoluna devam etti Veteriner teknikeri Gizem Döğer: “İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz”
YEREL HABERLER Cipiyle yolda yatan ‘Prenses’i böyle ezdi Adana’da ...
“Geziyorum, görüyorum, öğreniyorum” projesiyle köy çocukları öğreniyor
YEREL HABERLER “Geziyorum, görüyorum, öğreniyorum” projesiyle köy ...
6 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER 6 cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile son buldu
YEREL HABERLER Kozan Kurtuluş etkinlikleri Gökhan Tepe konseri ile ...
Çocuklar Adana sıcağında tehlikeye aldırış etmeyen kanallarda serinliyor
YEREL HABERLER Çocuklar Adana sıcağında tehlikeye aldırış etmeyen ...
Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ayçiçek tarlasına uçtu: 1 yaralı
Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para isteyen 80 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında cam silip sürücülerden para ...
Hayırsever Okur’dan çadırlara oyuncak
YEREL HABERLER Hayırsever Okur’dan çadırlara oyuncak
Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, öldü
YEREL HABERLER Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma ...
Kalaşnikof silahla örgüt üyeleriyle poz veren terörist serbest kaldı
YEREL HABERLER Kalaşnikof silahla örgüt üyeleriyle poz veren ...
Elektrik akımına kapılan bir kişi öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan bir kişi öldü
Şafak baskınında gözaltınan alınan 46 şüpheliden 26'sı serbest kaldı
YEREL HABERLER Şafak baskınında gözaltınan alınan 46 şüpheliden ...
Arıcılar, ucuz şeker vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü Adana’da 20 arıcı, bağlı bulundukları federasyon hakkında ‘Ucuz şeker vaadiyle’ dolandırıldıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu Federasyonun Yüreğir İlçe Başkanı Şahin Özmetin: “4 aydır şeker bekliyoruz, arılarımız telef oldu” Arıcı Abdurrahman Alpaydın: “Arılarımıza bakamıyoruz, şeker yokken bizden neden para aldılar”
YEREL HABERLER Arıcılar, ucuz şeker vaadiyle dolandırıldıklarını öne ...
Adana’da kavşaklarda dilenen ve cam silen 80 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Adana’da kavşaklarda dilenen ve cam silen 80 kişi ...
Başkan Kocaispir, 3 yıllık görev süresini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir, 3 yıllık görev süresini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.