Öğrencilere destek için bir araya geldiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kozan Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜD) öğrencilere destek olmak için etkinlik düzenledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı karşına kurulan alanda dernek üyeleri hazırladıkları yiyecekleri satışa sunarak ziyaretçileri ağırlıyor. Öğrenciler yararına düzenlenen etkinlikte 10 gün boyunca Adana kebap, közde alabalık, ev yemeği ve börek günleri düzenlenerek satışa sunuluyor.

Etkinliğin gelirinin öğrencilerin spor, eğitim alanlarında kendilerini geliştirmesi için kullanacağını söyleyen ÇEKÜD Başkanı Halit Sönmez, “Bir çok lezzeti ziyaretçilerimize sunuyoruz. Sivas Köfte günleri, Adana Kebap günleri, kadınlarımızın hazırladığı ev yemekleri, tatlıları satışa sunduk. Elde edilen tüm gelir öğrencilerimizin spordan sanata eğitim alanında kullanmaları için destek oluyoruz. Etkinliğimize ilgi yoğun 15 Haziran’a kadar herkesi bekleriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.