Margarin tenekelerinden 9 kilo 900 gram esrar çıktı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, yolcu otobüsüyle kente gelen A.A. (44) ve Ş.S.´nin (37) taşıdığı 2 margarin tenekesindeki 9 kilo 900 gram esrarı narkotik köpeği 'Oscar' buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır´dan gelen bir yolcu otobüsünden inen A.A. ve Ş.S.´yi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan aldıkları 2 margarin tenekesiyle yaya olarak otogardan ayrılan şüpheliler, bir süre sonra polis tarafından durduruldu. Narkotik köpeği `Oscar´, olması gerekenden daha hafif olan margarin tenekelerine tepki verdi. Açılan tenekelerde 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile Ş.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-08 10:11:50



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