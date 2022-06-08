Halde kilosu 4 lira olan domates markette 14 lira



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da havaların ısınmasıyla sebze-meyve halinde birçok ürünün fiyatı düştü, ancak bu market raflarına yansımadı. Halde kilosu 4 liraya satılan domates, market raflarında 14 lira. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, "Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım" dedi.

Verimli tarım arazilerine sahip Çukurova´da yaz ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla Adana'nın meyve-sebze halinde birçok ürünün fiyatında düşüş yaşandı. Geçen aylarda fahiş fiyatlarıyla dikkat çeken domatesin kilosu meyve-sebze halinde 4 liraya geriledi. Sofraların vazgeçilmezi olan diğer ürünlerden patlıcan 2-3 lira, biber 3 lira, salatalık ise kilosu 2 liraya satılıyor. Buna karşın market tezgahlarında domates 14, patlıcan ve biber 10, salatalık ise 8 lira civarında satışa sunuluyor. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, ürünlerin fiyatlarının düşmesine karşın market raflarına bu durumun yansımamasından dolayı vatandaşın ucuza meyvesebze yiyemediğini söyledi.

Fiyatlar üzerinde sürekli denetim yapılması gerektiğini belirten Doğan, "Defalarca belirttiğimiz gibi denetim şart. Burada 4 liraya sattığımız domates, markette neden 1415 lira? Yetkililere sesleniyoruz. Denetim yapılırsa vatandaş ucuza yiyecek. Buradan 4 liraya çıkan malın markette en fazla 8 lira olması lazım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-06-08 10:37:31



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