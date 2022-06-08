"Toprağın Kadınları Projesi" toplantısı Adana’da yapıldı Adana’da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, konunun uzmanlarıyla buluşturuldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın desteği ile Yves Rocher Vakfı’nın yürüttüğü “Toprağın Kadınları Projesi’yle ilgili toplantı, Adana’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Salonu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın da katıldığı toplantının açış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Türkan Eşli yaptı. Eşli, kadın kooperatiflerinin önemine değindi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, bu alanda çalışma yürüten kurumlarla ortak çalışmalar yapılması konularında açıklama yaptı. Dolançay, “Kadınların ekonomik fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanması ve çalışma hayatına etkin katılımının sağlaması, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler almak, kadın emeğinin görünür hale gelmesi, istihdamın arttırılması, desteklenmesi ve teşvik edici çalışmalar yürütmek görevlerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

Dolançay, Adana’da kadın kooperatiflerinin sayısının 40 olduğunu söyleyerek, “Üretim yapan ve tarımsal ürünlerin işlenmesi, dokumacılık, tekstil gibi birçok alanda faaliyette bulunan kadın kooperatifleri ekonomiye katkı sağlamaktadır. Kadınların, toplumun diğer yarısı ile eşit bir şekilde ekonomik ve sosyal imkânlara erişememeleri önemli bir sorundur. Bu sorunun çözüm noktasında Kadın Kooperatifleri ile Belediyelerin iş birliğinin, kadınların yaşamlarına temas etmek, hizmetleri onların lehine planlamak anlamına gelmektedir. Ayrıca, kooperatiflerin kuruluş aşamasından itibaren eğitim, danışmanlık, teknik ve uzmanlık alanlarında belediye olarak destek vermek çalışmalarımız arasında yer almaktadır” diye konuştu.



Sahrap Soysal sunum yaptı

Yemek Yazarı Sahrap Soysal’ın “Üreten Kadınlar, Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar” konularına değindiği toplantıda, Yves Rocher Toprağın Kadınları Ödülü kazananlarından Bedriye Berber Engin, Eko Köy Turizmi’ni anlattı.

Yves Rocher Türkiye ve Romanya Pazarlama Direktörü Doruk Cenkçi, Toprağın Kadınları Ödülü içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Katılımcılar ayrıca ödüle başvurmak isteyen proje sahiplerinin sorularını cevapladı.

Dünyada 2001 yılından beri yapılan, ülkemizde ise 8’incisi düzenlenen Yves Rocher Vakfı Toprağın Kadınları Ödülü’ne, toplum ve çevre yararına ticari faaliyetler yürüten ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş bünyesinde yer alan kadınlar ve çevre yararına bireysel proje yürüten yetişkin kadınlar başvurabilmektedir.

Toplantının ardından katılımcılar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik önemli projelerinden olan Kadınlara Kazandıran KafePayhane’de incelemelerde bulundu.

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