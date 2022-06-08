Anaç sazanlardan sağım yapıldı Yeni sezon yavru sazan balığı üretimi sağımla başladı Üretilecek 20 milyon balık belirlenen göl ve göletlere bırakılacak

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda yeni balık yetiştirme sezonunun ilk adımı atılarak anaç balıklardan sağım yapıldı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kullanımında iken bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne devri yapılan Adana Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda yavru sazan balıkları yetiştirmek için anaç sazan balıklarından sağım yapıldı.

DSİ Barajiçi Tesislerinde bulunan Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndaki balık sağımına Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı.

Üretim İstasyonunun kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara bir gün önce alınan ve sağım için hazırlanan anaç balıklardan yumurta sağımını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yeni üretim sezonunda hedeflerinin geçen yılın üzerinde yavru balık üretmek olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen yavru balık üretiminin Türkiye genelinde yedi ilde gerçekleştiğini ifade eden Tekin, “Geçen yıl 8 milyon adet larvadan 6 milyon adet yavru sazan balığı elde ettik. Bunları bizim ildeki göl ve göletlere bıraktık ayrıca bize bağlı olan çevre illere dağıtımını yaptık ve o illerdeki göl ve göletlere bırakılmasını sağladık. Bu yıl yeni sağım dönemi başladı. Şu anda ikinci sağımı yapıyoruz. 16 milyon yumurta elde edildi. Bir sağım daha yapılacak. Bununla birlikte toplamda 20 milyon balık elde edeceğiz. Bakanlığımızın belirlediği program dahilinde bize bağlı illere üretilecek yavru balıkların sevkiyatını yapıp göl ve göletlere yeni sezonda bırakılmasını sağlayacağız” dedi.

Üretim istasyonunda bu yıl daha verimli bir sezon geçireceklerini vurgulayan Tekin, “Göl ve göletlerde sazan varlığı miktarını artırmak böylece de buralardan vatandaşın geçimini sağlamasını amaçlıyoruz. Birçok göl ve gölet balıkçılık sayesinde ciddi istihdam sağlıyor” şeklinde konuştu.

Farklı büyüklükte 9’u beton, 11’i toprak 20 adet yavru ve anaç balık havuzunun yer aldığı istasyonda, teknik personellerce sağımı yapılan balık yumurtaları daha sonra dölleme işleminden geçiriliyor. Dölleme yapılan yumurtalardan 72 saat sonra larva balıklar çıkmaya başlıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra özenle bakımları yapılan larva balıklar bir süre mini havuzlarda beslendikten sonra istasyon içindeki toprak havuzlara alınarak 56 santimetre büyüklüğe gelene kadar bakılıyor ve daha sonra göl ve göletlere salınmak üzere çevre illere gönderiliyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonunda geçen yıl üretimi yapılan 6 milyona yakın sazan balıkları başta Adana olmak üzere Hatay, Mersin, Osmaniye, Konya illerine gönderilerek buradaki göl ve göletlere bırakılması sağlanmıştı.

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