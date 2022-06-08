Adana'da 'Mezarlıktaki yeşil alanlar satılarak definler yapıldı' iddiası



Nuri PİR/ADANA,(DHA)-ADANA Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısına katılan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nın yeşil alan olarak işaretlenen kısımlarının Meclis kararı olmadan 'mezar yeri' olarak satıldığını ve definler yapıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, suçlamalara tepki göstererek, "Mezarlıkta yeşil alan diye bir şey yok. Orası mezarlık yeri. Hepsi palavra" dedi.

Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 1'inci Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Kabasakal Mezarlığı'ndaki yeşil alanların Meclis kararı olmadan 'mezar yeri' olarak satıldığını iddia ederek bölgenin eski ve yeni halinin fotoğraflarını gösterdi.

'60 KİŞİYE ARSA SATILDI' İDDİASI

Başkan Karalar'dan iddialar ile ilgili yanıt isteyen Demirdağ, "Önceden araçlarımızı park ettiğimiz bölgenin karşısındaki yeşil alanda şu anda inşaat var. Etrafı çevrilmiş, mezar definleri başlamış. Ne zamandır yeşil alanlar şahıslara satılıyor? Yaklaşık 60 kişiye arsa satılmış ve verilmiş. Ayrıca mezarlık arasındaki yolların hatırı sayılır isimlere satılması nedeniyle geçişler zorlaşmış diye de bir iddia var. Kaldırım yerleri sökülerek mezarlığa dönüştürülmesi doğru mudur? Yeşil alan değişimlerine meclis kararı gerekiyor. Burada herhangi bir meclis kararı yok" dedi.

Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar ise iddiaya tepki göstererek, "Mezarlıkta yeşil alan diye bir şey yok. Orası mezarlık yeri. Herkes yer alabilir. Yol satılır mı? Hepsi palavra" diyerek cevap verdi. Konuşmaların ardından gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-06-08 15:03:00



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