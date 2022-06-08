Nehir kıyısındaki kemiklerin, kayıp Alzheimer hastasına ait olduğu belirlendi

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, Seyhan Nehri kıyısında bulunan insan kemikleri ve kafatasının, yapılan DNA testi sonucu 6 ay önce kaybolan Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız´a (81) ait olduğu belirlendi.
Olay, 24 Nisan günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftlik evinde ağaç kesen işçiler, nehir kıyısındaki çalıların arasında insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kafatası olduğunu gördü. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kafatası ve kemikler, tek tek toplanıp, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte kayıp başvurusu yapan aileleri çağırarak DNA testi için kan testi istedi. Yapılan testin ardından, bulunan kafatası ve kemiklerin, 19 Kasım 2021´de camiye gitmek için Ova Mahallesi´ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Yıldız´a ait olduğu belirlendi. Yıldız´ın kafatası ve kemiklerinin ailesine teslim edileceği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-06-08 19:13:21
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