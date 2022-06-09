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Adana’da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Adana'da komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı.

Adana’da komşular arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adana’da komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabanca ile ayağından vurularak yaralandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda Y.K ayağından vuruldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekibine ihbar etti. Yaralı Y.K yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye gelen polis havaya ateş açarak kavga eden grubu güçlükle dağıttı. Polis havaya ateş açtığı esnada bir sağlık personeli panikledi. Haber yapmaya gelen bir gazeteci panikleyen sağlık görevlisinin koluna girerek kavga bölgesinden uzaklaştırıp sakinleştirdi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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