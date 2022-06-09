Adana'da 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Adana polisi yaptığı operasyonda 5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki bir ara sokakta şüpheli otomobili durdurdu. Sürücü H.T.’nin (36) indirildiği araçta narkotik köpek ‘Tinga’ ile arama yapıldı. Tinga’nın otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yakıt tankı içerisine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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