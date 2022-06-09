Köy kadınları el sanatları sergisi açtı

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Adana’nın Yumurtalık ilçesinde köy kadınları el sanatları kursu sonunda el emeği göz nuru ürünlerin sergisini açtı.

İlçeye bağlı Deveciuşağı köyünde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama kursune kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Aylarca kursa giden köy kadınları kurs sonunda hazırladığı el emeği, göz nuru eserleri köy evinde açtıkları sergi ile görücüye çıkardı. 14 kadının eserlerinin bulunduğu sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yumurtalık Halk Eğitimi Merkezi tarafından görevlendirilen eğitimci Nuray Bozdoğan’ın açtığı sergiye, Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, Yumurtalik Halk Eğitim Müdürü Mehmet Özder ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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