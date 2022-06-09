İnternet kablosu çalan zanlılardan biri yakalandı Adana’da vatandaşlar tarafından kovalanan zanlıların biri polis tarafından yakalandı

Adana’da internet kablosu çalarken vatandaşlar tarafından kovalanan zanlıların biri polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Haziran günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 kişi, iki elektrik direği arasındaki bir iletişim firmasına ait internet ve telefon kablolarını kestikten sonra sararak toplamaya başladı. Hırsızların seslerine uyanan bir mahalleli, “Ne yapıyorsunuz?” diye bağırarak sokağa çıkınca, şüpheliler kaçmaya başladı. Sokaktan geçen motosikletli bir kişi, şüphelilerin peşinden gitti. Mahalleli, şüpheliyi yakalamak için hamle yaptığı sırada kaldırıma çarparak motosikletinden düştü. Bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese giden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kabloyu kesip 150 haneyi internetsiz bırakan şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Esat Y. (37) ile bir arkadaşı olduğunu tespit etti. Başak Mahallesi’ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, Esat Y.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan kaçış güzergahında araştırma yapan polis, çalınan 140 metre uzunluğundaki kabloyu da yol kenarındaki boş bir arsada buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esat Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esat Y.’nin suç ortağını ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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