Yüreğir aile içi polisi işçi kadınları bilgilendirdi

Adana Yüreğir Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tekstil atölyesinde çalışan kadınlara KADES’i anlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri daha fazla kadının hayattan kopmaması için kolları sıvadı. Aile içi polisleri sahaya çıkarak kadınların yoğun çalıştığı tekstil atölyelerini ziyaret etti. Polis burada kadınlara haklarını anlatıp cep telefonlarına da KADES’i kurdu. Polis KADES ile birlikte kadınlara bir tık uzakta olduklarını, başlarına herhangi bir şey geldiğinde butona basılmasının yeterli olduğunu söyledi. İşçi kadınların polisin kendilerini düşünüp bilgilendirmesinden mutlu olduklarını söyledi.

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