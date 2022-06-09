Hastaneye kaldırılan dede 17 gün sonra öldü, darp şüphelisi torun tutuklandı

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da torunu Mustafa Birinç (26) tarafından darbedildiği öne sürülen Mustafa Birinç (77), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Dedesini para vermediği için dövdüğü iddia edilen Birinç, tutuklandı.

Olay, 23 Mayıs saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi´nde meydana geldi. Çocukken annesinin terk ettiği Mustafa Birinç, aynı evde yaşadığı dedesi Mustafa Birinç´ten para istedi. Birinç para vermeyi reddedince torunuyla tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Birinç, dedesini darbetti. Fenalaşıp yere yığılan Birinç´in yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Birinç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Birinç, ameliyata alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Birinç, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, tanıkların ifadesi doğrultusunda torunu Mustafa Birinç´i gözaltına aldı. İfadesinde suçlamaları reddeden Birinç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Birinç´in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-09 13:07:27



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