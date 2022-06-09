Alparslan Kuytul'a 9 yıl hapis istemiyle yeni dava



ADANA,(DHA)ADANA´da kapatılan Furkan Vakfı´nın tutuklu kurucusu Alparslan Kuytul hakkında, `terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme´ suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle yeni bir dava daha açıldı.

İş insanı Koray Sarısaçlı'nın geçen yıl 8 Eylül'de 4 kişi tarafından kaçırılıp, 13 gün sonra serbest bırakılmasına ilişkin açılan davada tutuklanarak Ağrı´daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi´ne gönderilen Alparslan Kuytul hakkında, sosyal medyada paylaştığı video nedeniyle yeni bir dava daha açıldı. Kuytul´un 15 Kasım 2020´de sosyal medyada paylaştığı 14 dakika 6 saniyelik videoda `terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme´ suçunu işlediğini tespit eden savcılık, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Paylaştığı videoda Kuytul´un, bir ağır ceza mahkemesi hakimi, bir terör savcısı ve bir sulh ceza mahkemesi hakimini deşifre ettiğinin belirtildiği iddianamede, "Terörle mücadelede görev yapan personelin kendilerinin ve ailelerinin yaşam ve vücut bütünlüklerinin yanında, dolaylı olarak da olsa devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasının da kabul edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda terörle mücadelede görev yapan personelin kimliklerini kural olarak basın ve yayın faaliyetlerinin konusunu teşkil etmemesi gerektiği ifade edilebilir" denildi.

ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNCE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Terörle Mücadele Kanunu´nun 6'ncı maddesinin, 'İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklindeki hükmüne yer verilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Alparslan Kuytul´a ait hesaplardan, üçüncü kişilere açık herkesçe görülebilecek şekilde yayınlanan video ile sanığın konuşma tarihinde veya öncesinde terörle mücadelede görev almış hakim ve savcıların hüviyetlerini ve görevlerini açıklayıp yayınlayarak deşifre ettiği, bu şekilde üzerine atılı `terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklama ve bu yolla hedef gösterme´ suçunu birden fazla kişiye karşı işlediği anlaşıldığından zincirleme suç hükümlerince cezalandırılması talep olunur."

Suçlamaları kabul etmediği yönünde ifade veren Kuytul´un yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-06-09 13:10:04



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