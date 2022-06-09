Adanaspor, Mustafa Kaplan ile anlaştı

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ADANA,(DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Sait Karafırtınalar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ı getirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ayrıldığı Adanaspor'da kulüp başkanı Bayram Akgül, bir araya geldiği Mustafa Kaplan ile anlaştı. Başkan Akgül, Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Turuncu beyazlı takımı gelecek sezona Mustafa Kaplan hazırlayacak.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-06-09 15:42:10



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