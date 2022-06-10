Birlikte yaşayan çifte evlerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da biri siyah çarşaf giymiş iki şüpheli, evlerinin zilini çalıp, kapıyı açan Yusuf Gencer ile birlikte yaşadığı Hilal Ş.'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Gencer, olay yerinde hayatını kaybederken, Hilal Ş. ise ağır yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz biri siyah çarşaflı, diğeri ise şapkalı olduğu öne sürülen 2 şüpheli, 3 katlı binan 2'nci katında oturan Yusuf Gencer'in evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gencer ve beraber yaşadığı Hilal Ş.'ye tabancayla kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gencer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hilal Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gencer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ
2022-06-10 01:37:26
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