Sele kapılıp, dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) ADANA´nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde sel meydana geldi. Sel sularına kapılıp, dereye devrilen park halindeki bir otomobil ters dönüp, metrelerce sürüklendi.

İlçede akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Turgutlu Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Sel sularına kapılan park halindeki 01 R 4682 plakalı otomobil, yol kenarındaki dereye devrildi. Derede ters dönen otomobil, akıntıda yaklaşık 400 metre sürüklendi. Havanın kararması nedeniyle derede kalan otomobilin, gün ağarınca çıkarılacağı öğrenildi. Ayrıca, sel nedeniyle bazı bahçelerde hasar meydana geldiği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-06-10 02:13:18



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