Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı

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Adana’da telefon panosu, reklam panosu ve park halindeki araca çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü sıyrık bile almadan kurtuldu.

Kaza, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tanju K. kullandığı 34 DAD 327 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce telefon panosuna ardından reklam panosuna ve 33 NFF 91 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Araç sürücüsü Tanju K., şans eseri kazadan sıyrık bile almadan kurtuldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı sürücüyü araçta muayene etti.

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