Acıbadem Adana Hastanesi’ne SGK’dan ödül

Sosyal Güvenlik Kurumu, Adana'da 2021 yılında “En çok kadın istihdamı oluşturan ve en çok engelli sigortalı çalıştıran” kurum olması nedeniyle Acıbadem Adana Hastanesi’ne teşekkür belgesi verdi. Hastanenin Başhekimi ve Direktörü Prof. Dr. Bülent Soyupak da bu anlamlı ödülden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, kurumlarında kadın ve engelli çalışanlara özel bir önem verdiklerini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan imzasıyla takdim edilen teşekkür belgesinde "2021 yılında Adana'da en çok kadın istihdamı oluşturan ve en çok engelli sigortalı çalıştıran işvereni oldunuz. Türkiye ekonomisine, istihdamına ve üretimine yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür eder, aynı kararlılık ve azimle çalışmalarınızın devamını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Teşekkür plaketini Adana SGK Sağlık Merkez Müdürü Uzman Dr. Hasan Doğan’ın elinden alan Prof. Dr. Soyupak, “Bu belge bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Acıbadem Sağlık Grubu, Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran listesine her yıl giren bir kurumdu. Bu alanda Türkiye’nin 4. büyük kurumu olurken, aynı zamanda sağlık sektöründe 1. olmuştu. Acıbadem Sağlık Grubu’na bağlı bir hastane olarak bizler de Adana’da bu misyonla hareket ediyoruz. Hastanemizde her alanda kadınların emeği var. Bundan sonra da kurum içi eğitim ve kariyer olanakları sunmaya devam ederek kadın çalışanların mesleki potansiyelini daha iyi değerlendirerek onları yönetici ve karar verici pozisyonlarda daha çok göreceğiz” diye konuştu.

Engelli çalışanların istihdamının ise kurum içinde fark oluşturduklarına dikkat çeken Başhekim Prof. Soyupak, “Birlikte çalıştığımızda görüyoruz ki engelli personelimiz, tüm çaba ve iyi niyetiyle yapabileceğinin en iyisini, şevkle yapıyor. Engellerin gerçekte bir engel olmadığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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