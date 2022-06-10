Başkent'te mezuniyet coşkusu Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 öğretim yılını başarıyla tamamlayan son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan: "Kurucumuzun vizyonu ile dünyada birçok ilke imza attık"

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20212022 öğretim yılını başarıyla tamamlayan son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ferhat Kılınç, Hastane Müdürü Seyit Ali Gül, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esin Özşahin ile birlikte öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esin Özşahin, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada ortak bir mutluluğu paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. Mezuniyet törenleri gerçekten duygu yükü çok fazla olan, hem hüznü hem de sevinci bir arada barındıran güçlü törenler. Sevgili gençler bugün mezun oluyorsunuz, eğitim öğretim hayatı boyunca gösterdiğiniz başarı ve disiplinli çalışmalar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi diplomasına sahip olmak ve özellikle Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, hayatınız boyunca son derece ayrıcalıklı bir durum olacaktır. Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Başkent Üniversitesi, Kurucu Rektörümüz ve Denetleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından öncelikle tıp fakültesi olarak büyük bir özveri ve çaba sonucunda kurulmuş, daha sonrasında ise uluslararası statüye sahip birçok bilim dalının ve fakültelerin eklenmesiyle vakıf üniversiteleri arasında son derece etkin bir üniversite olarak hayatına devam etmektedir. Bu nedenle de Sayın Hocam’a şükranlarımı sunuyorum. Sevgili veliler, çocuklarınıza çok ayrıcalıklı ve değerli bir eğitim imkanı sunarak onlara destek olduğunuz için sizlere de teşekkürler. Sevgili gençler bugün sizleri buradan artık bir meslek sahibi olarak uğurluyoruz. Lütfen meslek hayatınızda, elinizdeki materyalin insan olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Hastayla karşılaştığınız zaman onlara her zaman öncelikle çok büyük bir empati, iyi niyet ve sevgi ile yaklaşmanızı diliyorum. Eminim çok başarılı olacaksınız. Yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç ise, “Çok sevgili mezunlarımız, çok çalıştınız, çok emek verdiniz ve başardınız. Başardığınız için bugün buradasınız sonuna kadar hak ettiniz lütfen sonuna kadar da keyfini çıkarın. İş yaşamınızda kiminiz için çok sayıda fırsat olacak, kiminize ise az sayıda fırsat olacak. Ancak unutmayın ki başarılarınız bu fırsatların azlığı veya çokluğu ile değil sizin bu fırsatları ne kadar iyi değerlendirdiğiniz ile ilgili olacak. Sizi en iyi tanıyan sizlersiniz. Neleri başarabildiğinizi başarıdan ne kadar çok mutlu olabildiğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Onun için arkadaşlar, lütfen yönünüzü belirleyin ve o yönde yürümeye devam edin. İnandığınız yolda yürürken mücadeleden kaçmayın ve pes etmeyin. Unutmayın! Ruhunuzun kaptanı sizsiniz. Size çok mutlu bir hayat ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.



"Üniversitemiz dünyada birçok ilke imza attı"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan'da konuşmasında şunları kaydetti:

“Her sene burada olmaktan çok heyecan duyuyorum. Başkent Üniversitesi ailesi olarak genç mezunlarımızı profesyonel yaşamlarının ilk adımlarını atmak üzere uğurlarken, sizleri Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali Haberal ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün Toplum Sağlığı Ödülünü alan; Kurucumuz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın üçüncü nefroloji, diyaliz ve transplantasyon kongresinde onur konuğu olarak, açılış yapmak üzere Azerbaycan'da olması nedeniyle ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali Haberal'ın da hastanedeki programı nedeniyle, bugün aramızda bulunamadıklarından dolayı sizlere tebriklerini ilettiler. Şu anda aramızda bizleri gururlandıran 114 mezunumuz var. Onlarla bu duyguyu paylaşmaktan hepimiz çok heyecanlı ve mutluyuz."

Başkent Üniversitesi'nin 1993 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından sağlık alanında kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurucumuzun vizyonu ile dünyada birçok ilke imza atan üniversitemiz; Ankara, Konya ve Adana’daki kampüslerinde 12 fakültesi, 7 meslek yüksekokulu ve 8 enstitüsü, 1 konservatuvar ve 1 yabancı diller yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz yine Türkiye çapında 10 hastane, 30 sağlık kuruluşu, 24 Araştırma Merkezi ve Türkiye'de toplam 43 eğitim ve sağlık kuruluşu ile sunduğu hizmetler yanında dünyanın birçok yerinde Tokyo'dan Arjantin'e kadar dünyayı birbirine bağlayan bir kurum olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla üniversitemiz logomuzda da ifade edildiği üzere bilimin bizde toplandığı ve bizden yayıldığı, tüm dünyaya ve Türkiye'ye bilim üreten ve sonrasında bilim ihraç eden bir bilim yuvasıdır. Kaliteyi de temel ilke olarak benimsemiş bir üniversiteyiz. Sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da almış olduğumuz kalite belgelerimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin mezunları ülkemizin kalkınmasında Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda yol alacak, nitelikli insan gücünü sağlayacaklardır. Sevgili mezunlarımız sizler, sağlık alanında son derece geçerli olan meslek seçimlerinizi, güçlü ve modern bir yüksek okul ortamında hayata geçirdiniz. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun eğitim ve öğretim alanında ortaya koyduğu hizmet kalitesi, öğrenciye verdiği değer ve eğitim için harcadığı enerji ile alanınızla ilgili bilgi ve becerilerinizi yüksek düzeyde ulaştınız. Başkent Üniversitesi'nin bu yıl 29’uncu yılını kutluyoruz. Dolayısıyla 29 yılın getirdiği bu deneyim sizlere ve bizlere geleceğe güvenle bakarak başarı çıtasını daha da yükseltti. Sevgili mezunlarımız, ülkemizin gelişmesinde sizlere önemli görevler düşmektedir. Sizler bu önemli görevleri yerine getirirken bileceksiniz ki sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Birlikte olmanın verdiği güçle mezuniyet sonrasında hayatınızda yer alan başarılar bizlerin Başkent Üniversitesi'nin mutluluk ve gurur kaynağıdır. Sizlerin büyük başarılara imza atacağınıza inanıyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum. Yolunuz daima açık olsun.”

Tören, dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesinin ardından, mezun öğrencilerin büyük bir coşku ve mutlulukla kep atmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.