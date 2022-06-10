Başkent'te mezuniyet coşkusu Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 öğretim yılını başarıyla tamamlayan son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan: "Kurucumuzun vizyonu ile dünyada birçok ilke imza attık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkent'te mezuniyet coşkusu Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 öğretim yılını başarıyla tamamlayan son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan: "Kurucumuzun vizyonu ile dünyada birçok ilke imza attık"

İHA

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Başkent'te mezuniyet coşkusu Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2021-2022 öğretim yılını başarıyla tamamlayan son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan: "Kurucumuzun vizyonu ile dünyada birçok ilke imza attık"

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet coşkusu yaşandı.
Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20212022 öğretim yılını başarıyla tamamlayan son sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle mezun oldu.
Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan, Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ferhat Kılınç, Hastane Müdürü Seyit Ali Gül, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esin Özşahin ile birlikte öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Esin Özşahin, törende yaptığı konuşmada, “Bugün burada ortak bir mutluluğu paylaşmak için bir arada bulunuyoruz. Mezuniyet törenleri gerçekten duygu yükü çok fazla olan, hem hüznü hem de sevinci bir arada barındıran güçlü törenler. Sevgili gençler bugün mezun oluyorsunuz, eğitim öğretim hayatı boyunca gösterdiğiniz başarı ve disiplinli çalışmalar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başkent Üniversitesi diplomasına sahip olmak ve özellikle Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, hayatınız boyunca son derece ayrıcalıklı bir durum olacaktır. Mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Başkent Üniversitesi, Kurucu Rektörümüz ve Denetleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından öncelikle tıp fakültesi olarak büyük bir özveri ve çaba sonucunda kurulmuş, daha sonrasında ise uluslararası statüye sahip birçok bilim dalının ve fakültelerin eklenmesiyle vakıf üniversiteleri arasında son derece etkin bir üniversite olarak hayatına devam etmektedir. Bu nedenle de Sayın Hocam’a şükranlarımı sunuyorum. Sevgili veliler, çocuklarınıza çok ayrıcalıklı ve değerli bir eğitim imkanı sunarak onlara destek olduğunuz için sizlere de teşekkürler. Sevgili gençler bugün sizleri buradan artık bir meslek sahibi olarak uğurluyoruz. Lütfen meslek hayatınızda, elinizdeki materyalin insan olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Hastayla karşılaştığınız zaman onlara her zaman öncelikle çok büyük bir empati, iyi niyet ve sevgi ile yaklaşmanızı diliyorum. Eminim çok başarılı olacaksınız. Yolunuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç ise, “Çok sevgili mezunlarımız, çok çalıştınız, çok emek verdiniz ve başardınız. Başardığınız için bugün buradasınız sonuna kadar hak ettiniz lütfen sonuna kadar da keyfini çıkarın. İş yaşamınızda kiminiz için çok sayıda fırsat olacak, kiminize ise az sayıda fırsat olacak. Ancak unutmayın ki başarılarınız bu fırsatların azlığı veya çokluğu ile değil sizin bu fırsatları ne kadar iyi değerlendirdiğiniz ile ilgili olacak. Sizi en iyi tanıyan sizlersiniz. Neleri başarabildiğinizi başarıdan ne kadar çok mutlu olabildiğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Onun için arkadaşlar, lütfen yönünüzü belirleyin ve o yönde yürümeye devam edin. İnandığınız yolda yürürken mücadeleden kaçmayın ve pes etmeyin. Unutmayın! Ruhunuzun kaptanı sizsiniz. Size çok mutlu bir hayat ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum” dedi.

"Üniversitemiz dünyada birçok ilke imza attı"
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Erdoğan'da konuşmasında şunları kaydetti:
“Her sene burada olmaktan çok heyecan duyuyorum. Başkent Üniversitesi ailesi olarak genç mezunlarımızı profesyonel yaşamlarının ilk adımlarını atmak üzere uğurlarken, sizleri Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali Haberal ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün Toplum Sağlığı Ödülünü alan; Kurucumuz ve Yönetim Üst Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın üçüncü nefroloji, diyaliz ve transplantasyon kongresinde onur konuğu olarak, açılış yapmak üzere Azerbaycan'da olması nedeniyle ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali Haberal'ın da hastanedeki programı nedeniyle, bugün aramızda bulunamadıklarından dolayı sizlere tebriklerini ilettiler. Şu anda aramızda bizleri gururlandıran 114 mezunumuz var. Onlarla bu duyguyu paylaşmaktan hepimiz çok heyecanlı ve mutluyuz."
Başkent Üniversitesi'nin 1993 yılında Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından sağlık alanında kurulan ilk vakıf üniversitesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Erdoğan, şöyle devam etti:
"Kurucumuzun vizyonu ile dünyada birçok ilke imza atan üniversitemiz; Ankara, Konya ve Adana’daki kampüslerinde 12 fakültesi, 7 meslek yüksekokulu ve 8 enstitüsü, 1 konservatuvar ve 1 yabancı diller yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz yine Türkiye çapında 10 hastane, 30 sağlık kuruluşu, 24 Araştırma Merkezi ve Türkiye'de toplam 43 eğitim ve sağlık kuruluşu ile sunduğu hizmetler yanında dünyanın birçok yerinde Tokyo'dan Arjantin'e kadar dünyayı birbirine bağlayan bir kurum olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla üniversitemiz logomuzda da ifade edildiği üzere bilimin bizde toplandığı ve bizden yayıldığı, tüm dünyaya ve Türkiye'ye bilim üreten ve sonrasında bilim ihraç eden bir bilim yuvasıdır. Kaliteyi de temel ilke olarak benimsemiş bir üniversiteyiz. Sadece ulusal alanda değil, uluslararası alanda da almış olduğumuz kalite belgelerimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin mezunları ülkemizin kalkınmasında Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda yol alacak, nitelikli insan gücünü sağlayacaklardır. Sevgili mezunlarımız sizler, sağlık alanında son derece geçerli olan meslek seçimlerinizi, güçlü ve modern bir yüksek okul ortamında hayata geçirdiniz. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun eğitim ve öğretim alanında ortaya koyduğu hizmet kalitesi, öğrenciye verdiği değer ve eğitim için harcadığı enerji ile alanınızla ilgili bilgi ve becerilerinizi yüksek düzeyde ulaştınız. Başkent Üniversitesi'nin bu yıl 29’uncu yılını kutluyoruz. Dolayısıyla 29 yılın getirdiği bu deneyim sizlere ve bizlere geleceğe güvenle bakarak başarı çıtasını daha da yükseltti. Sevgili mezunlarımız, ülkemizin gelişmesinde sizlere önemli görevler düşmektedir. Sizler bu önemli görevleri yerine getirirken bileceksiniz ki sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Birlikte olmanın verdiği güçle mezuniyet sonrasında hayatınızda yer alan başarılar bizlerin Başkent Üniversitesi'nin mutluluk ve gurur kaynağıdır. Sizlerin büyük başarılara imza atacağınıza inanıyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum. Yolunuz daima açık olsun.”
Tören, dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesi ve mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesinin ardından, mezun öğrencilerin büyük bir coşku ve mutlulukla kep atmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kevin Rodrigues Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Kevin Rodrigues Adana Demirspor’da
Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Ne katkı gerekiyorsa biz onu koymaya hazırız"
YEREL HABERLER Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı Adana ...
Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu
Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun katilleri bulunsun
YEREL HABERLER Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun ...
Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak
YEREL HABERLER Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen ...
Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla ...
Kozan’da MHP’ye 350 kişi katıldı
YEREL HABERLER Kozan’da MHP’ye 350 kişi katıldı
Başkan Çetin: "Çukurova'yı düze çıkardık" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda Çukurova Belediyesi’nin borcunun sıfıra yakın olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Çukurova'yı düze çıkardık" Çukurova ...
Akay: "Artık yeni projelerin hayata geçirileceği bir dönemdeyiz" Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Onur, Ova, Şakirpaşa ve Uçak mahallelerindeki halk buluşmasına katıldı
YEREL HABERLER Akay: "Artık yeni projelerin hayata geçirileceği bir ...
Üreticilere sertifika Yüreğir Belediyesinin ‘Üretici Öğreniyor, Toprak Korunuyor’ ‘Üreten Şehir Yüreğir’ projesi ‘Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Sertifika Töreni’nde kurslarını başarıyla tamamlayan 110 üretici sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Üreticilere sertifika Yüreğir Belediyesinin ‘Üretici ...
Adana'da Başkan Karalar ve partililerden 'havalimanı kapatılmasın' çağrısı
YEREL HABERLER Adana'da Başkan Karalar ve partililerden 'havalimanı ...
Ceyhan’da öğrenciler YKS öncesi konserle stres attı
YEREL HABERLER Ceyhan’da öğrenciler YKS öncesi konserle stres attı
Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mobilyacıyı öldüren zanlı yakalandı
Sigara içtiği için kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı Uyarıcı levha olmadan ‘Burada sigara içilmez’ demek yeterli olmuyor "Burada sigara içilmez" tabelasının olmadığı alanda sigara içen güvenlikçi kovuldu, mahkeme işe iadesine karar verdi Avukat Nazan Akça Subaşı: "Uyarıcı levha olması zorunlu"
YEREL HABERLER Sigara içtiği için kovulan güvenlikçi, hukuk ...
Piton Döner ikinci şubesini açıyor
YEREL HABERLER Piton Döner ikinci şubesini açıyor
Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada Adana'da ihtiyaç sahipleri için konulan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasındaki eşyalar biri çocuk 3 kişi tarafından çalındı
YEREL HABERLER Giysi kumbarasından hırsızlık kamerada Adana'da ...
Acıbadem Adana Hastanesi’ne SGK’dan ödül
YEREL HABERLER Acıbadem Adana Hastanesi’ne SGK’dan ödül
Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı
YEREL HABERLER Adana'da yağış sonrası heyelan; mahalle yolu kapandı
Tabancayla şakalaştığı kuzenini vurup, ağır yaraladı
YEREL HABERLER Tabancayla şakalaştığı kuzenini vurup, ağır yaraladı
Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden hafif sıyrıklarla çıktı
Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçtan sıyrık bile almadan çıktı
Sele kapılıp, dereye devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Sele kapılıp, dereye devrilen otomobil, metrelerce ...
Kara çarşaflı ve şapkalı kişiler bir eve silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kara çarşaflı ve şapkalı kişiler bir eve silahlı ...
Birlikte yaşayan çifte evlerinde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Birlikte yaşayan çifte evlerinde silahlı saldırı: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.