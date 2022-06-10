Adana'da Başkan Karalar ve partililerden 'havalimanı kapatılmasın' çağrısı



Nuri PİRYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberindeki partililer, yeni havaalanı yapımı nedeniyle mevcut Adana Havalimanı´nın kapatılmaması için çağrı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP´li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer, Mersin´in Tarsus ilçesinde inşaatı devam eden, yap-işlet-devret modeli ile işletilecek Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinin tamamlandıktan sonra kapatılacağını belirttikleri Adana Havalimanı önünde toplandı. Adana Havalimanı´nın kapatılmamasını isteyen Başkan Zeydan Karalar, Rize´nin 350 bin, Trabzon´un 850 bin nüfuslu olmasına rağmen bölgede 2 tane havalimanı olduğunu kaydetti. İhtiyaç duyulan yatırımlara karşı çıkmadıklarını belirten Başkan Karalar, Adana, Mersin ve Osmaniye´nin toplam 7 milyon nüfusa sahip olduğunu, bölgede hizmet verecek 2 havalimanının fazla olmadığını söyledi. Başkan Karalar, "Havalimanımızı kapatmayın. Burası Adana´nın stratejik önemine katkı koyuyor ve vatandaşlarımız için çok önemli. Adanalıların bütün olarak havalimanının kapatılmamasını istemesi çağrısına yöneticilerimizin olumlu yanıt vereceğini bekliyorum. Öyle yapacaklarına inanıyorum. Buranın uluslararası havalimanına sahip olması için pistlerin uzaması lazım diyorlar. Eğer pistlerde sıkıntı varsa teknik olarak uzatma noktasında yardımcı olabiliriz. Ne katkı gerekiyorsa biz onu koymaya hazırız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

2022-06-10 12:33:37



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