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Üreticilere sertifika Yüreğir Belediyesinin ‘Üretici Öğreniyor, Toprak Korunuyor’ ‘Üreten Şehir Yüreğir’ projesi ‘Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Sertifika Töreni’nde kurslarını başarıyla tamamlayan 110 üretici sertifikalarını aldı

İHA

Üreticilere sertifika Yüreğir Belediyesinin ‘Üretici Öğreniyor, Toprak Korunuyor’ ‘Üreten Şehir Yüreğir’ projesi ‘Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Sertifika Töreni’nde kurslarını başarıyla tamamlayan 110 üretici sertifikalarını aldı

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’nün ‘Üretici Öğreniyor, Toprak Korunuyor’ ‘Üreten Şehir Yüreğir’ projesi ‘Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Sertifika Töreni’nde kurslarını başarıyla tamamlayan 110 üretici sertifikalarını aldı.
Törende yaptığı konuşmada devletin tarımdan sanayiye kadar onlarca desteği olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Burada aslında şu söyleniyor; 'Siz bir çaba gösterin, biz buradayız' deniyor. Yeter ki siz bir adım atın, devlet yanınızda ama şu devir yok; 'Devlet yapsın da biz onda bir rol oynayalım ya da biz ondan faydalanalım' Böyle bir dünya kalmadı ama siz çaba gösterirseniz inanın ki bambaşka bir süreç var. Adana'da, bu mümbit topraklarda, bu devirde Sayın Bakan'ımızın riyasetinde Adana'nın bambaşka bir noktaya evrildiği süreçte biz, sizin yanınızdayız. Her zaman şunu söyledik; 'Sen yeter ki üret, devlet yanınızda'."
Tarımda Çukurova’nın önemine dikkat çeken AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, “Bulunduğumuz coğrafyanın kıymeti açısından baktığımızda Allah’ın bütün nimetleri verdiği, ne istersen onu üretebileceğiniz bir ilde yaşıyoruz. Katma değeri daha yüksek ürünler üretebileceğimiz, insanlarımızın daha fazla gelir elde edeceği ortamlar oluşacak inşallah. Bu da belediyemizin yaptığı gibi sahada çok ciddi bir şekilde istihdam noktasında, bilgi noktasında eksik alanlarımızın giderilmesi bakımında bu eğitimler çok kıymetli” diye konuştu.

"Sürdürülebilir tarım bilinçli üreticilerle mümkün"
Sertifika alan üreticileri kutlayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yüreğir Belediyesi olarak tarım üretiminin bilinçli bir şekilde ve sürdürülebilir olması için iki başlık belirledik. Öncelikle sürdürülebilir tarımın bilinçli üreticilerle mümkün olduğundan yola çıkarak, ilgili kamu kuruluşlarıyla da işbirliğine gidip eğitim programları düzenlemeye başladık. Üreticilerimize hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdik. İlk etapta Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz eliyle üreticilerimize “Meyve Budama ve Aşılama”, “Salep Yetiştiriciliği”, “Topraksız Tarım” ve “Arıcılık” kursları düzenledik. Bugün de eğitimini tamamlayan üreticilerimizin sertifikalarını takdim etmek üzere bir aradayız. Diğer yandan büyük önem verdiğimiz ve her geçen gün kendimizi daha da geliştirdiğimiz bir projemiz daha var. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün ‘Biyobozunur Atık Yönetimi’ Projesi. Nedir bu projenin amacı. En yalın haliyle özetleyecek olursak “Topraktan aldığımızı ona geri vereceğiz” diyoruz.” şeklinde konuştu.
Törende topraksız tarım, arıcılık, meyve budama, aşılama ve salep yetiştiriciliği kurslarını başarıyla tamamlayan 110 üreticiye belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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