Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı

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Ali GÖKDAL/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mobilyacı Zafer Çamur'un (50) cinayet şüphelisi Hakkı Y., sabaha karşı polis operasyonuyla yakalandı.

Olay, 4 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak´ta meydana geldi. Evde otururken duyduğu gürültü üzerine dışarı çıkan, 3 çocuk babası, mobilyacı Zafer Çamur, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle göğsünden vurulan Çamur, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zafer Çamur'un cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin Hakkı Y. olduğunu belirledi. Takip sonrası Hakkı Y., Saimbeyli ilçesinde sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkı Y., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-06-10 14:17:32



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