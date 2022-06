Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun katilleri bulunsun

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da, evde biri kara çarşaflı, 2 kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Genca (27) toprağa verildi. Saldırıda yaralanan Genca´nın birlikte yaşadığı Hilal Ş.´nin (27) ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Genca´nın babası Esef Genca, "Yüreğime kor düştü. Çocuğumun katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kara çarşaf giyen, diğeri şapka takan 2 kişi, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Yusuf Genca´nın evinin önüne geldi. Zili çalan bu kişiler, kapıyı açan Genca ve birlikte yaşadığı belirtilen Hilal Ş.´ye tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yusuf Genca´nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Hilal Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Hilal Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hilal Ş.´nin evli olduğu, hem Yusuf Genca´nın hem de kendisinin uyuşturucu kullandığı öne sürüldü.

'ÇOCUĞUMUN KATİLLERİ BULUNSUN'

Yusuf Genca´nın cenazesi, bugün otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu´nun önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Oğlunun cenazesini alan Esef Genca (53), şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi. Esef Genca, "Çocuğuma pusu kurdular. Oğlumu elimden aldılar. Alt katta oturuyorlardı. Silah sesini duydum. Herhalde oğlum atış yapıyor dedim. Dördüncü kez silah sesi gelince bağrışmalar duydum ve aşağıya indim. Oğlum yerde yatıyordu. Bu işin peşine bırakmam, ciğerim yanıyor. Yüreğime kor düştü. Çocuğumun katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Genca'nın cenazesi Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-06-10 14:46:44



