Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı (2)

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TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, 4 Mayıs gecesi gürültü nedeniyle evinin önüne çıkan Zafer Çamur'un (50) öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı belirlenen ve polisin operasyonuyla yakalanan Hakkı Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-06-10 18:27:11



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