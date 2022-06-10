Adana'da firari katil zanlısı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi evinin önünde pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan firari katil zanlısı tutuklandı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Zafer Çamur'un (50) Şevkiye Mahallesi Valide Sokağı'ndaki evinin önünde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlının kimliğini tespit etmişti. Ekipler, şüpheli H.Y.'yi saklandığı adrese düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Zanlı H.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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