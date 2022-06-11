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Adana’da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

İHA

Adana'da sabah saatlerinde kuzeni tarafından başından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Adana’da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Adana’da sabah saatlerinde kuzeni tarafından başından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.C saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz’ın (24) evine gitti. H.C bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kuzeni Samet Caymaz’ı başından tabancayla vurdu. Ardından H.C evden çıkarak kaçtı.
Samet’in babası ve annesi durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Samet’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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