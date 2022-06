"Kademeli olarak 2 yılda tüm markalar en-ix teknolojisini kullanacak" En Yakıt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, elektrikli araç panelinde büyük hedefi paylaştı "En Yakıt, ulaşım özgürlüğünü sağlıyor"

Türkiye'nin ilk elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan En Yakıt A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, çok yakın gelecekte bütün şarj istasyonlarının enix teknolojisini kullanacağını belirterek bu sayede Türkiye'de yeni bir çığır açacaklarını belirtti.



Büyük Hedef

Malatya'da elektrikli araçlarla ilgili düzenlenen panelde konuşan Özcan Akcan, "Şimdilik her noktada minimum 180 kw'lık şarj hizmeti vereceğiz. Şu anda Türkiye'de 3500 adet civarındaki şarj istasyonunda ortalama güç 26 kw'dır. En Yakıt olarak gücümüzle elektrikli araç sahiplerinin ulaşım özgürlüklerini sağlıyoruz" dedi. Yakın vadede gelecek hedeflerini de paylaşan Özcan Akcan, "Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde yüksek verimli şarj ağımızı, bayilik veya kendi yatırımlarımızla 2 yıl içerisinde 250 noktaya ulaştırmak istiyoruz. 2022 yılı cihaz başı ortalamamızı 180 kw güç ile tamamlayıp 2023 yılından itibaren de 200 kw üzerine ulaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Çığır Açacak

Elektrikli araç sahipleri için büyük kolaylık sağlayarak enerji dönüşümüne heyecan getiren enix teknolojisi, Malatya'da gerçekleştirilen "Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri" paneline adeta damga vurdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) ve Malatya Akaryakıtçılar Derneği (MADER) organizasyonuyla gerçekleştirilen panele ilgi büyük oldu. Panelde Türkiye'nin ilk lisans sahibi En Yakıt A.Ş. Başkan Vekili Özcan Akcan da söz alarak, gelecekte bütün şarj istasyonlarının enix teknolojisini kullanacağını ve enix teknolojisinin Türkiye'de çığır açacağını belirtti.



2 yıl içinde 250 nokta

Dünyada ve Türkiye'de enix teknolojisini ilk kez yaşama geçirmenin haklı gururunu ifade eden En Yakıt A.Ş. Başkan Vekili Özcan Akcan, şunları kaydetti:

"Aslında bizler enix'i şöyle tarif ediyoruz. Buradaki 'en', şarj istasyonu sayacı olarak, 'i'yi iletişim ve x'i ise bilinmeyen araç olarak tanımlıyoruz. Bu şekilde enix teknolojisi, elektrikli araç için hiçbir kart okutmadan aracı tanıyıp şarjı başlatmasını sağlıyor. Mevcut durumdaki şarj sistemlerinde kart ve QR ile olup sürdürülebilir olmayacak. Kademeli olarak önümüzdeki 2 yıl içerisinde tüm markalar enix teknolojisini kullanacaktır. Avrupa'da şu an bu teknoloji için çalışıyorlar. Türkiye'de En Yakıt olarak gururluyuz, çünkü bu teknolojiyi devreye aldık ve başarıyla çalıştırıyoruz. Türkiye'nin ilk lisansını aldık, şimdi Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde yüksek verimli şarj ağımızı bayilik veya kendi yatırımlarımızla 2 yıl içerisinde 250 noktaya ulaştırmayı istiyoruz. En Yakıt logosunu gördüğünüz her noktada minimum 180 kw'lık şarj hizmetini alacaksınız. Onun için bu logonun değeri çok önemlidir. 2022 yılı cihaz başı ortalamamızı 180 kw ile tamamlayıp 2023 yılından itibaren de hedefimiz, cihaz başı ortalamasını 200 kw üzerine ulaştırmaktır. Şu anda Türkiye'de 3500 adet civarında şarj istasyonu var. Bu istasyonların ortalama gücü 26 kw'dır. Bunu göz önünde bulundurursak 180 kw'lık cihazlar sayesinde elektrikli araç sahiplerinin ulaşım özgürlüklerini sağlamış olacağız. 2023 hedefimizle de çok önemli bir ivme yakalayıp kullanıcılarımıza büyük avantaj daha sunmuş olacağız."

