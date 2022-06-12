Büyüköztürk: "Rüzgarlı Tepe'de doğaya zararlı atık yok" Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yeni bir hafriyat depolama alanı belirledikten sonra bu sahanın yeşil alana çevrileceğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyüköztürk: "Rüzgarlı Tepe'de doğaya zararlı atık yok" Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yeni bir hafriyat depolama alanı belirledikten sonra bu sahanın yeşil alana çevrileceğini belirtti

İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi Rüzgarlı Tepe'deki Hafriyat Depolama Sahası'nda doğaya zararlı atık bulunmadığı bildirildi.

Büyüköztürk: "Rüzgarlı Tepe'de doğaya zararlı atık yok" Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yeni bir hafriyat depolama alanı belirledikten sonra bu sahanın yeşil alana çevrileceğini belirtti

Adana Büyükşehir Belediyesi Rüzgarlı Tepe’deki Hafriyat Depolama Sahası’nda doğaya zararlı atık bulunmadığı bildirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yaptığı açıklamada, söz konusu alana sadece hafriyat ve inşaat atıklarının döküldüğünü belirterek, “Burası Belediye Meclisi kararıyla Adana Büyükşehir Belediyesinin hafriyat alanı olarak belirlenmiş alandır. O günden bu yana buraya sadece hafriyat ve inşaat atıkları getirilmektedir. Asla kimyasal ya da tehlikeli atık bu alana girmemiştir. Zaman zaman kamuoyuna bunun tersi bilgiler yansımış ama analizler sonucu sadece bazı ilçe belediyelerinin döktüğü, miktarı çok az evsel atıklar olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine durum kontrol altına alınmış ve evsel atıkların dökülmemesi konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Zaten bu alanın şu anda yüzde 80’i dolmuştur. Alanın tamamı dolduğunda üzeri nebati toprakla kapatılıp, planlanan şekilde orman ve yeşil alan haline getirilecek" dedi.

Evsel atık dökenler tespit edildi engellendi
İlçe belediyeleriyle sürekli istişare halinde olunduğunu ve farklı atıkların hem alana, hem de alan dışına dökülmemesi için gerekli uyarıların yapıldığını, tedbirlerin alındığını belirten Büyüköztürk, “Yeni bir Hafriyat Depolama Alanı belirliyoruz. O alan belirlendiğinde zaten burası kapanacak. Burası ömrünü tamamlayıp yeşil alana çevrilecek. Bir de mevcut alanda depolanan organik atıklar var. Belediyemizin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın budama çalışmaları sonucu ortaya çıkan organik atıklar. Bu atıklar Biobozunur Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde kullanılmak üzere depolanmıştır. Bu atıklar ihtiyaç miktarı kadar, belirli zaman dilimlerinde kompost tesisine nakledilmektedir” diye konuştu.

"Çevre adına son derece titiz çalışıyoruz"
Yeni alanla ilgili yer belirlemesinin yapıldığını, yasal işlemlerin başladığını ve Bakanlıktan izin beklendiğini açıklayan Deda Büyüköztürk şöyşle devam etti:
“Adana Büyükşehir Belediyesi olarak doğanın ve çevrenin korunması ile ilgili son derece titiz davranıyoruz. Örneğin ithal atıklar konusunda, ilgili uluslararası çevre örgütlenmeleri ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çöp döküldüğü tespit edilen noktaların tamamını temizledik. Temizliğin ardından yapılan analizlerde hiçbir zararlı gaza, kimyasal maddeye, kanserojen gaza, maddeye rastlanmadı. Bu alanda da kesinlikle toprakta sızacak, suya ve atmosfere karışacak herhangi bir kimyasal atık asla yok.”

"Organik atıklar kompost gale getiriliyor"
Hasan Deda Büyüköztürk, çevreyi korumak adına son olarak organik atıkları değerlendirmek için kompost tesisi kurduklarını belirterek, "Açılışını yakın zamanda yaptık. Hallerden, pazarlardan toplanan atıklar komposta çevriliyor. Park ve bahçelerden gelen bitki budama atıkları da organik maddeye dönüştürülüyor ve atıkların tamamını kompost hale getirip park ve bahçe çalışmalarında gübre olarak kullanıyoruz. Daha sonra bu kompost malzemeyi çiftçilerimize ücretsiz olarak verme planımız var. Nehirlere, çöplerin denize akmasını engellemek için çektiğimiz bariyerlerde toplanan meyvesebze atıklarının denize dökülmesini önlüyoruz. Bu atıklar da kompost tesisine gidiyor. Bu çalışma aynı zamanda Akdeniz Sineği zararlısıyla mücadele anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da kaçakçılık operasyonu 4 milyon 269 bin makaron, bin 290 sigara, 192 kilo kıyılmış tütün ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu 4 milyon 269 bin ...
Karalar: "Siyasi ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz" Yumurtalık’ta içme suyu şebekesinin temeli atıldı, kadınlara yönelik meslek edindirme eğitimi verecek NİYET Akademi’nin şubesi açıldı
YEREL HABERLER Karalar: "Siyasi ayrım yapmadan hizmete devam ...
Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi’nde yaz atölyeleri başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Engelli Çocuk Mola Evi’nde yaz atölyeleri ...
Adana’da gelinlik ve abiye defilesi ilgi gördü Adana’da gelinlik ve abiye defilesinde Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Wilma Elles boy gösterdi
YEREL HABERLER Adana’da gelinlik ve abiye defilesi ilgi ...
Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Nöbet tutan mahalleli hırsızları suçüstü yakaladı
Esad’ın bombasının bacağından ettiği Velid’in oyuncak hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Esad’ın bombasının bacağından ettiği Velid’in oyuncak ...
Yayla sezonu öncesi Horzum yaylasında bakım çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Yayla sezonu öncesi Horzum yaylasında bakım ...
"Kademeli olarak 2 yılda tüm markalar en-ix teknolojisini kullanacak" En Yakıt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özcan Akcan, elektrikli araç panelinde büyük hedefi paylaştı "En Yakıt, ulaşım özgürlüğünü sağlıyor"
YEREL HABERLER "Kademeli olarak 2 yılda tüm markalar en-ix ...
Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden düşürdü Ayağı takılan Adanalı kebapçı uçurumdan kuzuyu böyle düşürdü Cihangir Korkmaz: “Düşündüğümüz ile yaptığımız bir olmadı”
YEREL HABERLER Çekim için götürdüğü kuzuyu bin 650 metreden ...
Babasının yanında akrabası tarafından başından vuruldu
YEREL HABERLER Babasının yanında akrabası tarafından başından ...
Adana’da kuzeni tarafından tabancayla başından vurulan kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana’da kuzeni tarafından tabancayla başından ...
Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı (2)
YEREL HABERLER Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla ...
Adana'da firari katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da firari katil zanlısı tutuklandı
Fırıncılar 4 TL olmasını istiyor, 3 buçuk TL'ye ekmek satan fırınlara ceza yağdı Adana'nın Kozan ilçesinde zabıta ekipleri, 50 kuruş zam yaparak ekmeği 3,5 TL'den satan fırın işletmecilerine 581 TL para cezası uyguladı Fırıncılar, girdi maliyetlerinin arttığını, ekmeğin 4 TL olması için başvuru yaptıklarını söyledi
YEREL HABERLER Fırıncılar 4 TL olmasını istiyor, 3 buçuk TL'ye ekmek ...
Kevin Rodrigues Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Kevin Rodrigues Adana Demirspor’da
Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Ne katkı gerekiyorsa biz onu koymaya hazırız"
YEREL HABERLER Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı Adana ...
Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Trafoda yanarak ölen kişinin kimliği belli oldu
Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun katilleri bulunsun
YEREL HABERLER Kara çarşaflı cinayette Yusuf'un babası: Çocuğumun ...
Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen basın mensubu baba-oğula dayak
YEREL HABERLER Adana'da başkanla yaşanan gerginliği görüntüleyen ...
Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da mobilyacı cinayetinin şüphelisi, operasyonla ...
Kozan’da MHP’ye 350 kişi katıldı
YEREL HABERLER Kozan’da MHP’ye 350 kişi katıldı
Başkan Çetin: "Çukurova'yı düze çıkardık" Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda Çukurova Belediyesi’nin borcunun sıfıra yakın olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Çukurova'yı düze çıkardık" Çukurova ...
Akay: "Artık yeni projelerin hayata geçirileceği bir dönemdeyiz" Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Onur, Ova, Şakirpaşa ve Uçak mahallelerindeki halk buluşmasına katıldı
YEREL HABERLER Akay: "Artık yeni projelerin hayata geçirileceği bir ...
Üreticilere sertifika Yüreğir Belediyesinin ‘Üretici Öğreniyor, Toprak Korunuyor’ ‘Üreten Şehir Yüreğir’ projesi ‘Sürdürülebilir Tarım Eğitimi Sertifika Töreni’nde kurslarını başarıyla tamamlayan 110 üretici sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Üreticilere sertifika Yüreğir Belediyesinin ‘Üretici ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.