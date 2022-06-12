Büyüköztürk: "Rüzgarlı Tepe'de doğaya zararlı atık yok" Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yeni bir hafriyat depolama alanı belirledikten sonra bu sahanın yeşil alana çevrileceğini belirtti

Adana Büyükşehir Belediyesi Rüzgarlı Tepe’deki Hafriyat Depolama Sahası’nda doğaya zararlı atık bulunmadığı bildirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Koruma Kontrol Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, yaptığı açıklamada, söz konusu alana sadece hafriyat ve inşaat atıklarının döküldüğünü belirterek, “Burası Belediye Meclisi kararıyla Adana Büyükşehir Belediyesinin hafriyat alanı olarak belirlenmiş alandır. O günden bu yana buraya sadece hafriyat ve inşaat atıkları getirilmektedir. Asla kimyasal ya da tehlikeli atık bu alana girmemiştir. Zaman zaman kamuoyuna bunun tersi bilgiler yansımış ama analizler sonucu sadece bazı ilçe belediyelerinin döktüğü, miktarı çok az evsel atıklar olduğu saptanmıştır. Bunun üzerine durum kontrol altına alınmış ve evsel atıkların dökülmemesi konusunda sınırlamalar getirilmiştir. Zaten bu alanın şu anda yüzde 80’i dolmuştur. Alanın tamamı dolduğunda üzeri nebati toprakla kapatılıp, planlanan şekilde orman ve yeşil alan haline getirilecek" dedi.



Evsel atık dökenler tespit edildi engellendi

İlçe belediyeleriyle sürekli istişare halinde olunduğunu ve farklı atıkların hem alana, hem de alan dışına dökülmemesi için gerekli uyarıların yapıldığını, tedbirlerin alındığını belirten Büyüköztürk, “Yeni bir Hafriyat Depolama Alanı belirliyoruz. O alan belirlendiğinde zaten burası kapanacak. Burası ömrünü tamamlayıp yeşil alana çevrilecek. Bir de mevcut alanda depolanan organik atıklar var. Belediyemizin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın budama çalışmaları sonucu ortaya çıkan organik atıklar. Bu atıklar Biobozunur Atık Yönetimi Projesi çerçevesinde kullanılmak üzere depolanmıştır. Bu atıklar ihtiyaç miktarı kadar, belirli zaman dilimlerinde kompost tesisine nakledilmektedir” diye konuştu.



"Çevre adına son derece titiz çalışıyoruz"

Yeni alanla ilgili yer belirlemesinin yapıldığını, yasal işlemlerin başladığını ve Bakanlıktan izin beklendiğini açıklayan Deda Büyüköztürk şöyşle devam etti:

“Adana Büyükşehir Belediyesi olarak doğanın ve çevrenin korunması ile ilgili son derece titiz davranıyoruz. Örneğin ithal atıklar konusunda, ilgili uluslararası çevre örgütlenmeleri ile birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çöp döküldüğü tespit edilen noktaların tamamını temizledik. Temizliğin ardından yapılan analizlerde hiçbir zararlı gaza, kimyasal maddeye, kanserojen gaza, maddeye rastlanmadı. Bu alanda da kesinlikle toprakta sızacak, suya ve atmosfere karışacak herhangi bir kimyasal atık asla yok.”



"Organik atıklar kompost gale getiriliyor"

Hasan Deda Büyüköztürk, çevreyi korumak adına son olarak organik atıkları değerlendirmek için kompost tesisi kurduklarını belirterek, "Açılışını yakın zamanda yaptık. Hallerden, pazarlardan toplanan atıklar komposta çevriliyor. Park ve bahçelerden gelen bitki budama atıkları da organik maddeye dönüştürülüyor ve atıkların tamamını kompost hale getirip park ve bahçe çalışmalarında gübre olarak kullanıyoruz. Daha sonra bu kompost malzemeyi çiftçilerimize ücretsiz olarak verme planımız var. Nehirlere, çöplerin denize akmasını engellemek için çektiğimiz bariyerlerde toplanan meyvesebze atıklarının denize dökülmesini önlüyoruz. Bu atıklar da kompost tesisine gidiyor. Bu çalışma aynı zamanda Akdeniz Sineği zararlısıyla mücadele anlamına geliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.