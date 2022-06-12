Başkan Erdem'den kadın girişimcilere destek

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kadın girişimcilerin, üreticilerin yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Ceyhan ilçesinde girişimci kadınlar sayesinde, katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Ceyhan’ın Çataklı Mahallesinde el ele veren ve güçlerini birleştiren Emine Çevik, Dilek Arısoy, Hale Meydan, Sevda Meydan, Zübeyde Meydan, lavanta üretimiyle ilçe tarımına farklı bir boyut kazandırdı.

Kazandırdıkları yeni üretim modeli nedeniyle kadın üreticileri ziyaret ve teşekkür eden Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, hasat sonrası yağı ve tohumu değerlendirilen, sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılan, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer alan lavantanın Ceyhan’da üretilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ceyhanlı kadınların 4 bin metrekarede kendi imkanlarıyla hiçbir kimyasal madde kullanmadan lavanta ürettiklerini belirten Başkan Erdem, kadın elinin her zaman güzellikleri ve farklılıkları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Ceyhan’da katma değeri yüksek ürünlerin teşviki açısından önemli bir örnek oluşturan kadın girişimcileri kutlayan Başkan Erdem, “Kadın belediye başkanı olarak, ilçemizde kadınların bir adım öne çıktığını görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Tarım, tüm dünyada stratejik bir konumdadır. Bereketli topraklarımızda ürün çeşitliliğine daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Bu açıdan bakıldığında lavanta üretimi Ceyhanımız için farklı ve güzel bir anlam taşıyor. Bir çok alanda kullanılan lavanta üretiminin artmasını diliyorum. Kadın girişimcilerimizin, üreticilerimizin yanında ve destekçisiyiz” diye konuştu.

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