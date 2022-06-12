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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Kanarya Spor'un başarısı

İHA

Adana Kanarya Spor U16 Ligi'nde grup şampiyonu oldu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adanaspor, Adana Demirspor, Kayseri ve Samsunspor'a 20'nin üzerinde oyuncu verdi.

Adana Kanarya Spor'un başarısı

Adana Kanarya Spor U16 Ligi'nde grup şampiyonu oldu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adanaspor, Adana Demirspor, Kayseri ve Samsunspor'a 20'nin üzerinde oyuncu verdi.
Adana Kanarya Spor bir yandan yaş gruplarında başarılı olurken, diğer yandan profesyonel kulüplere verdiği oyuncularla adından söz ettiriyor.
Mersin'de düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonasında başarılı olan Adana Kanarya Spor şampiyonanın ilk etabını birinci bitirdi. Mersin'de şampiyon olan Adana Kanarya Spor U16'da ikinci etapta mücadele etme hakkı kazandı.
U14'te de Adana şampiyonu olan Adana Kanarya Spor U12 Ligi'nde de Adanaspor ile PlayOff'ta karşı karşıya gelecek.
Adana Kanarya Spor'un bir diğer özelliği de profesyonel kulüplere verdiği genç oyuncular.
Adana Kanarya Spor Teknik Direktörü Tolga Büyüksural, yaş gruplarında başarılı olduklarını ve Mersin'de U16 Ligi Şampiyonasında ilk etabı birinci bitirdiklerini söyledi. Yetiştirdikleri oyuncuları profesyonel kulüplere vererek gençlerin önlerini açtıklarını belirten Büyüksural, "Adanaspor'a 6 oyuncu verdik. Fenerbahçe'ye de 6 oyuncu kazandırdık. Beşiktaş'a, Kayserispor'a, Samsunspor'a ve Adana Demirspor'a oyuncular verdik. 20'nin üzerinde profesyonel olan oyuncumuz var. Biz oyuncu yetiştiriyoruz. Tek sıkıntımız tesis. Tesis imkanımız olsa ve çok daha fazla çalışabilsek yetiştirdiğimiz oyuncu sayısı da artacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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