Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

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Güven ÖZGÜL/KARAİSALI (Adana), (DHA) ADANA´nın Karaisalı ilçesinde serinlemek için bara gölüne giren Durmuş Gün (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Nergizlik köyünde meydana geldi. Ailesi ile birlikte Nergizlik Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gelen Durmuş Gün, sıcaklayınca serinlemek için suye girdi. Bir süre yüzen Gün, suda çırpınmaya başladı. Suda kaybolan gencin ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, Gün'ün cansız bedenini gölde buldu. Göl kıyısında arama çalışmasını izleyen Gün'ün yakınları, acı haberi sonrası sinir krizi geçirdi. Gölden çıkartılan Gün'ün cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2022-06-12 22:12:26



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