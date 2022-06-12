Türkiye şampiyonu oldukları maç sonrası soyunma odasını temizlediler

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Adana Vefaspor oyuncuları Türkiye şampiyonu oldukları maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

Adana Vefaspor U18 takımı Türkiye Şampiyonası'nda Samsun ekibi Atakum Belediyespor U18 takımı ile karşılaştı. Bolu'da gerçekleşen karşılaşmada, Adana Vefaspor rakibini attığı penaltı golüyle 10 mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Vefaspor oyuncuları, Türkiye şampiyonu oldukları maçtan sonra soyunma odasını temizleyerek stadyumdan ayrıldı.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan ise bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak oyuncuları kutladı. Bozan, “Hem Türkiye şampiyonu olacaksın, hem de final müsabakası sonrası soyunma odasını tertemiz bırakacaksın. Sizlerle gurur duyuyoruz. Alkışlar sizlere Vefaspor evlatları” ifadelerini kullandı.

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