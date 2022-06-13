Diyabetliler yazın düzenli ve bol miktarda su tüketmeli Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz’den diyabet hastalarına öneri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, vücut için oksijenden sonra en elzem öğenin su olduğunu vurgulayarak “Özellikle diyabet hastaları dikkat etmeli, çünkü sıcaklar arttığında metabolizma hızlanıyor. Bu da bireylerin kan şekeri seviyelerinde değişikliğe neden olabiliyor” dedi.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, diyabet hastalarının yaz aylarında beslenme düzenlerinde neye dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi verdi. Sağlıklı bireylerde yenilen gıdaların sindirildikten sonra, bir kısmının glikoz olarak kana geçtiğini ve çeşitli dokular tarafından enerji kaynağı olarak kullanıldığını belirten Diyetisyen Gündüz, diyabetli kişilerde ise kandaki glikozun düzeyini dengeleyen insülin hormonunun eksikliği veya yeterince salgılanmasına rağmen, vücutta kullanılamadığını anlattı.



“Düzenli ve bol miktarda su tüketin”

Sağlıklı bireylerin vücudunun yüzde 5560’ının su olduğunu belirten Diyetisyen Gündüz, “Bu oran yüzde 2 oranında dahi azalsa vücut, bu duruma direnç gösterir. Vücut için oksijenden sonra en önemli öğe sudur. Çünkü su vücut sıvılarının üretimi, vücut ısısının düzenlenmesi, atıkların dışarı gönderilmesi ve besin emilimi gibi birçok işlevi yerine getirir” dedi.

Yaz aylarında artan sıcakların da etkisiyle vücut için gereken su ihtiyacı artışına işaret eden Diyetisyen Gündüz, “Özellikle diyabet hastalarının da bu noktada düzenli su tüketimi önem kazanıyor. Çünkü soğuk havalarda metabolizma yavaşlarken, sıcaklar arttığında tam tersi metabolizma da hızlanıyor. Bu da bireylerin kan şekeri seviyelerinde değişiklik yaşamasına neden olabiliyor. Bu noktada çözüm, rutin doktor ve diyetisyen görüşmelerini aksatmamakla birlikte, kan şekeri takibi yapmaktır” diye konuştu.



“Öğünler arasındaki mesafeyi açmayın”

Diyetisyen Gündüz aynı zamanda günlük su tüketiminin ağırlık kontrolünü sağladığı ve metabolik hastalıklardan korunmaya da katkısı olduğunu ifade ederek, “Yazın diyabetli bireylerin dikkat etmesi gerekenlerden biri de, günler daha uzun olacağı için günün temposuna kapılıp öğünler arasındaki mesafeyi açmamak. Öğün saatlerinin belirli ve rutin olması, metabolik dengenizin korunmasına katkı sağlıyor. Bunun yanında öğünlere ek, ara öğünlerin atlanmaması da bir diğer önemli konu. Ara öğünlerde glisemik indeksi düşük, basit karbonhidratlardan kaçınarak yapılan seçimler, kan şekerinizi dengede tutmanıza yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.



“Meyvenin yanına kuruyemiş ekleyin”

Yaz meyvelerinin oldukça renkli ve lezzetli olduğuna değinen Çisem Gündüz, “Ancak diyabetli kişiler için porsiyon kontrolünü hatırlatmakta fayda var. 1 avuç taze meyve 1 porsiyon meyve yerine geçer. Ara öğünlerde meyvenizin yanına ceviz, badem, fındık gibi çiğ kuruyemişler eklemeniz kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.