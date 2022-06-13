Torbacıların evine koç başlarıyla kapılar kırılıp girildi Operasyon sırasında bir polisin çocuğa şapkasını verip onu sevmesi dikkat çekti

Adana’da torbacı olduğu öne sürülen 21 şahsın yakalanması için yapılan operasyonda zanlıların evlerine koç başlarıyla kapılar kırılarak girilirken, 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai, 0,42 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ö.A.’nın, Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki evinin çatı kısmındaki 29 saksıda Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Gözaltına alınan Ö.A., ilk ifadesinde uyuşturucu madde satışı yapmadığını, kullanmak için Hint keneviri yetiştirdiğini öne sürdü. Ayrıca Mıdık Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinin de bahçesindeki üzüm asmalarının arasında Hint keneviri ekildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Birimi’ndeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon sırasında bir polisin ise korkan çocuğa şapkasını verip onu sevmesi dikkat çekti.

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