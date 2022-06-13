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Ayçiçeği üreticisi yağmur bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı yağlık ayçiçeğinin önemini arttırdı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Ayçiçeğinin kılcal damarları kopmak üzere”

İHA

Ayçiçeği üreticisi yağmur bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı yağlık ayçiçeğinin önemini arttırdı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Ayçiçeğinin kılcal damarları kopmak üzere”

RusyaUkrayna savaşıyla önemi daha da artan yağlık ayçiçeğinde hasat yaklaşırken çiftçiler, yüksek rekolte almak için kuruyan toprağa yağmurun yağmasını bekliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Eğer yağmur yağmazsa hasatta rekolte düşük olacaktır. Elim çatlamış toprağın altına giriyor. Kılcal damarlar şuan kopmak üzere” dedi.
Ekonomik değeri en yüksek olan bitkilerden olan ayçiçeği, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimde önemli yer tutuyor. RusyaUkrayna savaşıyla önemi daha da artan ayçiçeği, sarı renkli çiçeklerini açmasıyla tarlaları adeta sarıya boyuyor.
Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 12,5’ini gerçekleştiren Adana’da bu yıl 700 bin dekardan 250 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.
Ancak kentte yaklaşık 1 aydır yağmur yağmaması nedeniyle ayçiçeği tarlalarında toprak kurumaya başladı. Toprağın kuraklık nedeniyle çatladığı kentte çiftçiler hasatta yüksek rekolte almak için yağmurun yağmasını bekliyor.

“Elim çatlamış toprağa giriyor”
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, ayçiçeğinin Türkiye için çok önemli bir bitki olduğunu söyledi. Doğan, geçen seneye oranla ayçiçeği ekim oranının da yüzde 10’luk artış gösterdiğini belirterek, “Ayçiçeği yaklaşık 45 gün sonra hasat edilecek. Ancak şuan toprak çatlamış. Acilen bir yağmur yağmalı. Eğer yağmur yağarsa rekolte iyi olacak. Yağmur yağmazsa rekolte az olacak. Elim çatlamış toprağın altına giriyor. Kılcal damarlar şuan kopmak üzere” diye konuştu.

“Fiyat 15 lira olmalı”
Ayçiçeği alım fiyatının bu sene kilogram başına 15 lira olması gerektiğini de söyleyen Mehmet Akın Doğan, “Geçen yıl havalar kurak gitti. Ayçiçeğinde çok verim alamadık. Geçen sene kilogram fiyatı ayçiçeği yağının 12 liraydı. Bu sene ise fiyat 35 liraya yükseldi. Bu senede ayçiçeği satış fiyatının 15 liranın üzerinde olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ayçiçeği prim desteğinin de artması gerektiğini, destekle birlikte ekim alanlarının artacağını kaydeden Doğan, “Buğdaya verilen primin ayçiçeğine de verilmesini bekliyoruz. Ayrıca ayçiçeği Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmalı. Ayçiçeği genelde ülkemizde eksik. Bu dışa bağımlılığı önlemek verilen destekler sayesinde olacaktır. Destek artarsa RusyaUkrayna savaşıyla önemi daha da artan yağlık ayçiçeğinde ekim alanı artacaktır” dedi.

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