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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ Adana’ya 8 yılda 1.7 milyar liralık yatırım yaptı

İHA

Toroslar EDAŞ Adana’ya 8 yılda 1.7 milyar liralık yatırım yaptı

Hizmet verdiği tüm illerde kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Toroslar EDAŞ, Adana’daki çalışmalarına elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.
Toroslar EDAŞ elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektöre devredildiği 2013’ten 2021 yılı sonuna kadar, Adana özelinde 1 milyar 700 milyon lira (2021Haziran fiyatlarıyla) tutarında yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin modern hayatın her aşamasında taşıdığı önemin bilinciyle çalışmalarını sürdüren şirket, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı, ayrıca şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.
Şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında şu bilgiler verildi:
Bu kapsamda 1.7 milyar lira tutarındaki yatırımlara ek olarak şirket, 20172021 yıllarını kapsayan dönemde yaklaşık 128 milyon lira bütçeli bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmaları kapsamında 36 bin 577 kilometre havai/yeraltı şebeke hattı bakımı ile 44 bin 421 adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi. Ana sorumlulukları arasında elektrik dağıtım şebekesinin; işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya 3. şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler bulunan şirket, devir tarihinden bu yana Adana’nın gücüne güç kattı.
332 bine yakın arıza giderildi
Şirket bu süreçte yeraltı şebeke uzunluğunu yüzde 165, trafo kurulu gücü ise yüzde 50 oranında artırarak ihtiyaca yönelik çözümler sundu. Bu kapsamda Adana’ya bin 38 megavat kurulu gücünde olan bin 520 adet trafo, bin 796 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı, 906 kilometre yeraltı orta gerilim hattı, bin 815 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 603 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurları elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi. Şebeke bakım ve arıza işlemlerini de aynı kalite ve özveriyle karşılayan Toroslar EDAŞ, 8 yıldır hizmet verdiği Adana’da 331 bin 730 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.
11 milyona yakın müşteri talebi karşılandı
Şirket, hem artan enerji talebini karşılamak hem de doğası gereği süresi ve zamanlaması belirsiz olan arıza kaynaklı plansız kesintileri engellemek için yatırımlarını sürdürdü. Yatırımların devreye alınmasında saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği için zorunlu olan planlı kesintileri dikkatle gerçekleştiren şirket, bu kesintilerin müşterileri olumsuz etkilememesi için kesintiye ilişkin zaman ve konum bilgilerini 48 saat öncesinden internet sitesinde paylaştı. İletişim ve adres bilgilerini güncel tutan müşterilerine de bu bilgileri kısa mesaj yoluyla iletti.
Şirket, planlı veya plansız kesintilerle birlikte müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda müşterilerine yardımcı olmak için 375 Çağrı Merkezi çalışanı ile hizmet vermeye devam ediyor. Müşteriler için geliştirilen farklı kanallar olan; 186 Çağrı Merkezi, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, Toroslaredas.com.tr Web Sitesi, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve sosyal medya kanallarında olmak üzere gelen toplam 10 milyon 752 bin başvuru değerlendirilerek müşterilerin talepleri karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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