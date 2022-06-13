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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları başlıyor

İHA

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları başlıyor

Yüreğir Belediyesinin çocuklarda spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatillerinin daha keyifli hale getirilmesi amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları, 22 Haziran Çarşamba günü başlıyor.
Hafta içi ve hafta sonu yapılması planlanan Yaz Spor Okullarında 416 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol, basketbol, voleybol, badminton, wushu, yüzme, satranç, güreş, muay thai, dart, tenis, masa tenisi, tekvando, karate ve cimnastik olmak üzere toplam 15 branşta kurslar verilecek.
Yaz spor okullarında kurslar, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi, PTT Evleri Spor Salonu, Akdeniz Spor Salonu gibi modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinin yanı sıra ilçe geneli 46 merkezde gerçekleştirilecek.
Son başvuru tarihinin 17 Haziran Cuma günü olarak açıklandığı kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi 0322 502 92 17, Beyaz Masa 0322 321 61 61 veya 444 80 44 çağrı merkezini arayabilecekler.
Hedeflerinin milli ve manevi değerlerin bilincinde sporcular yetiştirmek olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Spor şehri Yüreğir’de çocuklarımızın sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yıl boyu devam eden kesintisiz kurslarımızın yanı sıra her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz boyunca binlerce çocuk ve gencimizi sporla buluşturacağız. Yaz sezonu ile birlikte tüm yavrularımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

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