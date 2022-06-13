Gözleri önünde tabancayla öldürülen oğullarının organlarını bağışladılar



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da evine gelen ve aralarında husumet olan kuzeni Hakan Caymaz (40) tarafından tabancayla başından vurulan Samet Caymaz'ın (24) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Baba Veysel Caymaz, "Belki oğlumun organları birilerine hayat verir. Bize dua ederler" dedi.

Olay, 11 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Hakan Caymaz, husumetli olduğu kuzeni Samet Caymaz´ın evine gitti. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ile Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, yanında getirdiği tabancayla Samet Caymaz´ı, babası Veysel Caymaz´ın yanında başından vurup, kaçtı.

ORGANLARINI BAĞIŞLAMA KARARI ALDILAR

Baba Veysel Caymaz´ın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Samet Caymaz, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Caymaz, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah beyin ölümü gerçekleşti. Caymaz ailesi, gözleri önünde tabancayla öldürülen oğulları Samet Caymaz´ın tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Samet Caymaz´dan alınan kan ve doku örneklerinin incelendiği, uygunluk sağlanması durumunda organlarının alınacağı belirtildi.

`TABANCAYI, OĞLUMUN ALNINA ATEŞLEDİ´

Baba Veysel Doğan, sabah saatlerinde yeğeninin eve geldiğini anlatarak, "Kapıyı çalıp, `Dayı ben geldim´ dedi. Benimle paylaşacağı bir derdi olduğunu söyleyince içeri aldım. Yanıma oturdu ve eşim kahve yapıp, getirdi. O sırada Samet de uyanıp, yanımıza geldi ve `Hakan ağabey, hoş geldin´ dedi. Bunun üzerine Hakan, `Sen babanın yanında böyle konuşamazsın. Mafya mısın?´ diye tepki gösterdi. Eşimden su istediğim sırada Hakan ayağa kalkıp, kapıya yöneldi. Sonra birden dönüp, tabancayı oğlumun alnına ateşledi. Tutmaya çalıştım ancak elimden kurtulup, kaçtı" diye konuştu.

`HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK MUTLULUĞU YAŞADIM´

Oğlunun hastanede hayatını kaybetmesinden sonra üzüldüklerini belirten Caymaz, "Hastanedeki görevliler, oğlumun organlarını bağışlayıp, bağışlamayacağımı sordular. Hemen aileme danıştım ve organlarını bağışlama kararı verdik. Eğer yaşayacak birisi varsa, oğlumun organlarını seve seve bağışlayacağımı söyledim. Belki onun organları birilerine hayat verir. Bize dua ederler. Ben hayatımdaki en büyük mutluluğu burada yaşadım" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hakan Caymaz´ın izine Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi´nde ulaştı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Hakan Caymaz, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Caymaz´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-06-13 14:07:16



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