Kozanlı şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı

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Adana’nın Kozan ilçesinde şehit Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş Mehmet Bolat’ın vefat eden babası Nazmi Bolat (73) son yolculuğuna uğurlandı.

2017 yılında Ağrı’da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Bolat’ın babası yakalandığı kolon kanseri hastalığına yenik düşerek Kozan Merkez Varsaklar Mahallesindeki evinde vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kozan Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Şehit babası Nazmi Bolat’ın cenazesine İlçe Jandarma Üsteğmen Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bolat’ında Kozan Cezaevinde görevli olduğu öğrenildi.

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